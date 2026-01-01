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Kinoafisha TV Shows Californication Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Californication (2007)

"Californication" cast All info
David Duchovny
David Duchovny
Hank Moody Natascha McElhone
Natascha McElhone
Madeleine Martin
Madeleine Martin
Becca Moody Madeline Zima
Madeline Zima
Mia Lewis Evan Handler
Evan Handler
Charlie Runkle
Mo Collins
Judy Greer
Judy Greer
Rachel Miner
Rachel Miner
Pamela Adlon
Pamela Adlon
Marcy Runkle Lance Barber
Lance Barber
Amber Heard
Amber Heard
Lucy Davis
Lucy Davis
Brigitte Bako
Chris Williams
Chris Williams
Amy Price-Francis
Christen Sussin
Damian Young
Damian Young
Paula Marshall
Laura Niles
Michele Nordin
Mark Margolis
Mark Margolis
Michelle Lombardo
Luis Moncada
Ronnie Gene Blevins
Ronnie Gene Blevins
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