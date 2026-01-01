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Bull
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Season 5 Cast of the Series Bull (2020)
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"Bull" cast
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Michael Weatherly
Freddy Rodriguez
Benny Colón
Yara Martinez
Geneva Carr
Marissa Morgan
Jaime Lee Kirchner
Danny James
Christopher Neal Jackson
Chunk Palmer
MacKenzie Meehan
David Furr
Cyrus Farmer
Frank Wood
Josh Hamilton
Callie Thorne
Rey Lucas
Gino Anthony Pesi
Britne Oldford
Amber Gray
David Wilson Barnes
Aryaan Arora
Sasha Frolova
Michelle Wilson
Victor Williams
Michael Park
Jacob Pitts
Maddie Corman
Armando Riesco
Janel Moloney
Lawrence Gilliard Jr.
Jazzy Kae
Mercedes Ruehl
Celeste Oliva
Veanne Cox
Victor Slezak
Jeanine Serralles
Gillian Saker
Stacey Sargeant
Daniel Oreskes
Joe Grifasi
Daoud Heidami
Olga Merediz
Ellen Adair
Matt Dellapina
Samrat Chakrabarti
Dana Wheeler-Nicholson
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