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Bull
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Season 4 Cast of the Series Bull (2019)
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"Bull" cast
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Michael Weatherly
Freddy Rodriguez
Benny Colón
Geneva Carr
Marissa Morgan
Jaime Lee Kirchner
Danny James
Christopher Neal Jackson
Chunk Palmer
MacKenzie Meehan
Ray Proscia
Ahna O'Reilly
Samantha Mathis
Yara Martinez
Malcolm Goodwin
muMs da Schemer
Angelic Zambrana
Brooke Bloom
Joseph Lyle Taylor
Anna Wood
Hani Furstenberg
Elizabeth Alderfer
Francesca Faridany
Jon Lindstrom
Krys Marshall
John Ellison Conlee
Keith Reddin
Rob Morgan
Don Guillory
Jack Gore
Jay Wilkison
Kevin Kilner
Stacey Sargeant
Xander Berkeley
Cillian O'Sullivan
Andrew Polk
Alok Tewari
Babak Tafti
Salena Qureshi
David Furr
Murphy Guyer
Frank Whaley
Kate Blumberg
Manu Narayan
Jason Liebman
Rebecca Wisocky
Gregory Abbey
Enid Graham
Michael Genet
Carolyn McCormick
Maddie Corman
Karmine Alers
Armando Riesco
Alexie Gilmore
Aimee Mullins
Seth Gilliam
Prema Cruz
Lee Tergesen
Joe Grifasi
Evander Duck Jr.
Hampton Fluker
Brennan Brown
Dominic Colon
Jazzy Kae
Brian McCarty
Charlayne Woodard
Dennis Boutsikaris
Jennifer Mudge
Mercedes Ruehl
Veanne Cox
J. C. MacKenzie
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