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Bull
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Season 3 Cast of the Series Bull (2018)
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"Bull" cast
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Michael Weatherly
Freddy Rodriguez
Benny Colón
Geneva Carr
Marissa Morgan
Jaime Lee Kirchner
Danny James
Christopher Neal Jackson
Chunk Palmer
Cara Seymour
MacKenzie Meehan
Matt Servitto
Lauren Hodges
Guy Lockard
E.J. Bonilla
Mercedes Ruehl
Dan Ziskie
William Sadler
Jeremiah Birkett
Michael Drayer
Francie Swift
Jill Flint
Laila Robins
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John Bedford Lloyd
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Carey Lowell
Wendy Makkena
Frank Harts
Tara Summers
Tomas Murphy
Darren Pettie
Kearran Giovanni
Molly Griggs
Chinasa Ogbuagu
Armand Schultz
Deborah S. Craig
Erin Dilly
Russell G. Jones
Christopher Valleroy
Willie C. Carpenter
Adam LeFevre
Tonya Pinkins
Josh Cooke
Emily Swallow
Alan Aisenberg
Lizzy DeClement
Rosa Arredondo
Carolyn McCormick
Chuck Cooper
Paul Ben-Victor
Jenna Stern
Sahr Ngaujah
Holly Taylor
Gus Birney
Lucy Owen
Murphy Guyer
Alton Fitzgerald White
John Rothman
Bhavesh Patel
China Shavers
William Popp
Garrett Forster
Norm Lewis
Matthew Arkin
Tawny Cypress
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