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Bull
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Season 2 Cast of the Series Bull (2017)
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"Bull" cast
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Michael Weatherly
Freddy Rodriguez
Benny Colón
Geneva Carr
Marissa Morgan
Jaime Lee Kirchner
Danny James
Anna Lucia Attanasio
Cable McCrory
Christopher Neal Jackson
Chunk Palmer
Archie Panjabi
Roma Maffia
Yara Martinez
Emily Tremaine
Brad Garrett
Jill Flint
Nadia Dajani
Gary Wilmes
Saidah Arrika Ekulona
Nikki M. James
Stephanie Kurtzuba
Adam David Thompson
Sam Vartholomeos
Jeremy Davidson
Ali Marsh
C.J. Wilson
Frank De Julio
Samantha Marie Ware
Cara Buono
Celia Keenan-Bolger
Minka Kelly
Ashlie Atkinson
Chloë Levine
Charles Brice
Beth Malone
Auden Thornton
Stephanie Szostak
Nathaniel Arcand
Jenna Stern
Lizbeth Mackay
Tyrone Brown
Erin Dilly
Frank Harts
Deirdre Lovejoy
Johnathan Tchaikovsky
Nadia Alexander
Yolonda Ross
Bill Raymond
Cyrus Farmer
Nathan Darrow
Brian Stokes Mitchell
Joe Holt
Liza Colón-Zayas
Victor Williams
Michael Bonini
April Yvette Thompson
Benjamin Thys
Richard Bekins
Tantoo Cardinal
Betsy Aidem
Deborah Hedwall
Daniel London
Maryann Plunkett
Marin Ireland
Murphy Guyer
Geoffrey Cantor
Patrick Noonan
Seán Cullen
Ivan Martin
Stephanie Berry
Erik LaRay Harvey
Jeanine Serralles
Ramsey Faragallah
Mark Zeisler
Chip Zien
Ronald Guttman
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