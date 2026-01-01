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Bull
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Season 1 Cast of the Series Bull (2016)
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"Bull" cast
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Michael Weatherly
Freddy Rodriguez
Benny Colón
Geneva Carr
Marissa Morgan
Jaime Lee Kirchner
Danny James
Anna Lucia Attanasio
Cable McCrory
Christopher Neal Jackson
Chunk Palmer
Holly Curran
Yara Martinez
Jill Flint
Chris Beetem
Owen Campbell
Trieste Kelly Dunn
Paulina Porizkova
Isaiah Washington
Tom Lipinski
Cristina Rosato
Christina Jackson
Justine Lupe
Eliza Dushku
Omar Maskati
Luke Slattery
Zach Appelman
Amy Rutberg
Sarah Steele
Curtiss Cook
Kurt Fuller
Delaney Williams
Stacey Roca
Joe Tippett
Ned Eisenberg
Annabella Sciorra
Catherine Curtin
Armando Riesco
Katherine Reis
Geoffrey Blake
Donnie Keshawarz
Luke Kirby
Brendan Dooling
Leslie Silva
Amelia Workman
John Ventimiglia
Federico Rodriguez
Lara Goldie
Fred Weller
Joel de la Fuente
Paul Fitzgerald
Linda Powell
Desmin Borges
Barrett Doss
Jeremy Shamos
Grainger Hines
Jayce Bartok
Peter Jacobson
Evan Parke
Andrew Stewart-Jones
Edward James Hyland
Daniel H. Jenkins
James McCaffrey
Clara Wong
Willa Fitzgerald
Saidah Arrika Ekulona
Sam McMurray
Andre Ware
Parker Stevenson
Samrat Chakrabarti
Rebecca Knox
Michael James Shaw
Joe Grifasi
Peter Francis James
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