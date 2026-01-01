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Kinoafisha TV Shows Bull Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Bull (2016)

"Bull" cast All info
Michael Weatherly
Michael Weatherly
Freddy Rodriguez
Freddy Rodriguez
Benny Colón Geneva Carr
Geneva Carr
Marissa Morgan Jaime Lee Kirchner
Jaime Lee Kirchner
Danny James Anna Lucia Attanasio
Anna Lucia Attanasio
Cable McCrory Christopher Neal Jackson
Christopher Neal Jackson
Chunk Palmer Holly Curran
Holly Curran
Yara Martinez
Yara Martinez
Jill Flint
Chris Beetem
Chris Beetem
Owen Campbell
Trieste Kelly Dunn
Trieste Kelly Dunn
Paulina Porizkova
Paulina Porizkova
Isaiah Washington
Isaiah Washington
Tom Lipinski
Cristina Rosato
Cristina Rosato
Christina Jackson
Justine Lupe
Eliza Dushku
Eliza Dushku
Omar Maskati
Luke Slattery
Zach Appelman
Amy Rutberg
Sarah Steele
Sarah Steele
Curtiss Cook
Kurt Fuller
Kurt Fuller
Delaney Williams
Delaney Williams
Stacey Roca
Joe Tippett
Ned Eisenberg
Ned Eisenberg
Annabella Sciorra
Catherine Curtin
Catherine Curtin
Armando Riesco
Armando Riesco
Katherine Reis
Geoffrey Blake
Donnie Keshawarz
Donnie Keshawarz
Luke Kirby
Luke Kirby
Brendan Dooling
Brendan Dooling
Leslie Silva
Amelia Workman
John Ventimiglia
John Ventimiglia
Federico Rodriguez
Lara Goldie
Fred Weller
Joel de la Fuente
Joel de la Fuente
Paul Fitzgerald
Linda Powell
Desmin Borges
Desmin Borges
Barrett Doss
Barrett Doss
Jeremy Shamos
Jeremy Shamos
Grainger Hines
Grainger Hines
Jayce Bartok
Peter Jacobson
Peter Jacobson
Evan Parke
Andrew Stewart-Jones
Edward James Hyland
Daniel H. Jenkins
James McCaffrey
Clara Wong
Clara Wong
Willa Fitzgerald
Willa Fitzgerald
Saidah Arrika Ekulona
Sam McMurray
Andre Ware
Parker Stevenson
Samrat Chakrabarti
Rebecca Knox
Michael James Shaw
Joe Grifasi
Peter Francis James
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