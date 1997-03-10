Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Quotes
Buffy the Vampire Slayer
Buffy the Vampire Slayer All seasons
Buffy the Vampire Slayer
16+
Production year
1997
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
UPN
Series rating
8.0
11
votes
8.3
IMDb
All seasons of "Buffy the Vampire Slayer"
Season 1
12 episodes
10 March 1997 - 2 June 1997
Season 2
22 episodes
15 September 1997 - 19 May 1998
Season 3
22 episodes
29 September 1998 - 13 July 1999
Season 4
22 episodes
5 October 1999 - 23 May 2000
Season 5
22 episodes
26 September 2000 - 22 May 2001
Season 6
22 episodes
2 October 2001 - 21 May 2002
Season 7
22 episodes
24 September 2002 - 20 May 2003
