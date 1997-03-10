Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Buffy the Vampire Slayer poster
Kinoafisha TV Shows Buffy the Vampire Slayer Seasons

Buffy the Vampire Slayer All seasons

Buffy the Vampire Slayer 16+
Production year 1997
Country USA
Episode duration 45 minutes
TV channel UPN

Series rating

8.0
Rate 11 votes
8.3 IMDb
Write review
All seasons of "Buffy the Vampire Slayer"
Buffy the Vampire Slayer - Season 1 Season 1
12 episodes 10 March 1997 - 2 June 1997
 
Buffy the Vampire Slayer - Season 2 Season 2
22 episodes 15 September 1997 - 19 May 1998
 
Buffy the Vampire Slayer - Season 3 Season 3
22 episodes 29 September 1998 - 13 July 1999
 
Buffy the Vampire Slayer - Season 4 Season 4
22 episodes 5 October 1999 - 23 May 2000
 
Buffy the Vampire Slayer - Season 5 Season 5
22 episodes 26 September 2000 - 22 May 2001
 
Buffy the Vampire Slayer - Season 6 Season 6
22 episodes 2 October 2001 - 21 May 2002
 
Buffy the Vampire Slayer - Season 7 Season 7
22 episodes 24 September 2002 - 20 May 2003
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more