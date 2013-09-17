Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Brooklyn Nine-Nine
Seasons
Brooklyn Nine-Nine All seasons
Brooklyn Nine-Nine
16+
Production year
2013
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
NBC
Series rating
8.3
12
votes
8.4
IMDb
All seasons of "Brooklyn Nine-Nine"
Season 1
22 episodes
17 September 2013 - 25 March 2014
Season 2
23 episodes
28 September 2014 - 17 May 2015
Season 3
23 episodes
27 September 2015 - 19 April 2016
Season 4
22 episodes
20 September 2016 - 23 May 2017
Season 5
22 episodes
26 September 2017 - 20 May 2018
Season 6
18 episodes
10 January 2019 - 16 May 2019
Season 7
13 episodes
6 February 2020 - 23 April 2020
Season 8
10 episodes
12 August 2021 - 16 September 2021
