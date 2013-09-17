Menu
Brooklyn Nine-Nine 16+
Production year 2013
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel NBC

8.3
8.4 IMDb
All seasons of "Brooklyn Nine-Nine"
Brooklyn Nine-Nine - Season 1 Season 1
22 episodes 17 September 2013 - 25 March 2014
 
Brooklyn Nine-Nine - Season 2 Season 2
23 episodes 28 September 2014 - 17 May 2015
 
Brooklyn Nine-Nine - Season 3 Season 3
23 episodes 27 September 2015 - 19 April 2016
 
Brooklyn Nine-Nine - Season 4 Season 4
22 episodes 20 September 2016 - 23 May 2017
 
Brooklyn Nine-Nine - Season 5 Season 5
22 episodes 26 September 2017 - 20 May 2018
 
Brooklyn Nine-Nine - Season 6 Season 6
18 episodes 10 January 2019 - 16 May 2019
 
Brooklyn Nine-Nine - Season 7 Season 7
13 episodes 6 February 2020 - 23 April 2020
 
Brooklyn Nine-Nine - Season 8 Season 8
10 episodes 12 August 2021 - 16 September 2021
 
