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Brooklyn Nine-Nine
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"Brooklyn Nine-Nine" updates
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Golden Globes, USA 2014
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
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