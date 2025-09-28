Menu
Статьи о сериале «Breaking Bad»
Пореченков — Уолтер Уайт, а Петров в роли Пинкмана: дважды в России пытались переснять «Во все тяжкие» — и вот что из этого вышло
Пореченков — Уолтер Уайт, а Петров в роли Пинкмана: дважды в России пытались переснять «Во все тяжкие» — и вот что из этого вышло Идея уж слишком заманчивая.
1 comment
28 September 2025 12:48
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга Гиллиган лишь сдобрил их истории драматическими элементами.
26 September 2025 11:21
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле Гениальный злодей, почти наверняка, работал на две стороны.
25 September 2025 19:34
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови В первом сезоне всего 8 серий, и оценить можно уже две из них.
25 September 2025 08:56
«Худший сон моей жизни»: в России так и не показали альтернативный финал «Во все тяжкие» — Хайзенберг выжил, болезнь отступила (видео)
«Худший сон моей жизни»: в России так и не показали альтернативный финал «Во все тяжкие» — Хайзенберг выжил, болезнь отступила (видео) Забавная задумка режиссеров оказалась чересчур локальной.
23 September 2025 15:42
Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb
Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb Оценки у отдельных эпизодов драмы просто запредельные.
22 September 2025 14:44
Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет
Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет Давно пора их объединить в одну вселенную.
16 September 2025 13:17
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список С каждым рискуете пропасть на неделю.
6 comments
13 September 2025 13:17
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет Одна из сцен в последней серии на такой итог вполне конкретно намекала.
25 August 2025 10:52
Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму
Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму Готов приступить к съемкам хоть завтра.
25 August 2025 08:27
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми 2000-е годы все будут вспоминать как лучшее время благодаря им в том числе.
15 August 2025 17:09
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры Их можно понять — когда работа не в радость.
15 August 2025 12:19
Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем
Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем Многие зрители повзрослели, поумнели и оценили ситуацию объективно. Многие, но не все.
2 comments
13 August 2025 14:44
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф Проекты, смотря которые теряешь ход времени.
3 comments
8 August 2025 16:40
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно Надо ли кому-то после такого доказывать, что Винс Гиллиган — гений?
6 August 2025 19:05
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем Сериал закончился 12 лет назад, но ничего круче с тех пор так и не вышло.
6 August 2025 18:36
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола» Как говорится, беда не приходит одна. Иногда она приходит с добром.
4 August 2025 15:13
Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей
Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей Конечно, схожие моменты есть у многих сериалов — но ведь не в таких количествах.
3 August 2025 16:11
Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга
Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга Если вы без ума от криминальных драм, то проходите мимо.
1 comment
2 August 2025 19:05
У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон
У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон Без этого мужчины не было бы самого опасного учителя по химии. 
2 August 2025 08:56
Новый сериал создателя «Во все тяжкие» называется «Плюрибус»: для россиян слово звучит в новинку, но каждый американец поймет — объясняем название
Новый сериал создателя «Во все тяжкие» называется «Плюрибус»: для россиян слово звучит в новинку, но каждый американец поймет — объясняем название Тут намеки и на политическую сатиру, и на возможный сюжет.
1 comment
27 July 2025 13:46
Джесси в тюрьме, Гудман на свободе: «Лучше звоните Солу» мог закончиться так, как «Во все тяжкие» и не снилось
Джесси в тюрьме, Гудман на свободе: «Лучше звоните Солу» мог закончиться так, как «Во все тяжкие» и не снилось Сразу несколько альтернативных версий финала: одни посмеяться, другие поплакать.
2 July 2025 20:03
«Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение
«Во все девчачьи» или «Лучше звоните Мари»: у «Всех тяжких» может появиться сугубо женское продолжение Постановщик до сих пор официально не отказался от идеи.
2 July 2025 19:05
Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка
Разочаровались смертью Уолта в финале «Во все тяжкие»? А ведь есть еще 2 концовки, и в одной мстят за Хэнка Многие могли ее пропустить, а зря.
2 comments
1 July 2025 14:15
6,37 млн зрителей, 10 из 10 на IMDb: почему лучшую серию «Во все тяжкие» назвали «Озимандия»
6,37 млн зрителей, 10 из 10 на IMDb: почему лучшую серию «Во все тяжкие» назвали «Озимандия» Вершина телевизионной драмы, эпизод, равных которому нет. 
1 comment
26 June 2025 18:36
«Лучшая актерская игра в истории»: Энтони Хопкинс без ума от сериала, который обожают и в России — посмотрел залпом все 5 сезонов
«Лучшая актерская игра в истории»: Энтони Хопкинс без ума от сериала, который обожают и в России — посмотрел залпом все 5 сезонов Даже у Ганнибала Лектера есть чувства
26 June 2025 14:44
Кадр из сериала «Озарк» и «Во все тяжкие»
«Озарк» почти во всем круче, чем «Во все тяжкие»: пересмотрел каждый сериал дважды и теперь абсолютно уверен — 5 причин История семейки Бердов заслуживает куда большего внимания.
8 comments
20 June 2025 18:07
Уолтер Уайт
«С нас хватит»: дом Уолтера Уайта выставили на продажу — владельцам больно аукнулись съемки в «Во все тяжкие» Даже не догадывались, к каким последствиям приведет договор с AMC.
14 June 2025 18:36
Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Замечали в «Во все тяжкие» книжку Стивена Кинга? Ее показали целых два раза — и она предсказала мрачную судьбу Уолта и Гейла Впервые сборник зрители увидели за пару мгновений до кошмарной трагедии.
12 June 2025 13:46
Аарон Пол
Каникулы в пустыне и испанский стыд: у Аарона Пола 2 любимых серии в «Во все тяжкие» — первую фанаты не забудут никогда Че кого, фанаты Альбукерке. 
3 comments
10 June 2025 14:15
«Вот цена его бизнеса»: эту сцену в «Во все тяжкие» зрители считают одной из самых кошмарных — зато Крэнстон души в ней не чает
«Вот цена его бизнеса»: эту сцену в «Во все тяжкие» зрители считают одной из самых кошмарных — зато Крэнстон души в ней не чает Пересматривать сериал на 5 сезоне становится особенно тяжело.
1 June 2025 19:05
Кадр из сериала «Друзья»
Актриса из «Друзей» была рада тому, что ее не взяли на одну из главных ролей — по простой причине В культовом ситкоме актриса сыграла второстепенного персонажа, подарившего всему сериалу один из важнейших сюжетных поворотов.
30 May 2025 07:00
У «Во все тяжкие» есть отвратительный спин-офф с рейтингом 2.8: фанаты предпочли его забыть, сериал даже хуже, чем «Эль Камино»
У «Во все тяжкие» есть отвратительный спин-офф с рейтингом 2.8: фанаты предпочли его забыть, сериал даже хуже, чем «Эль Камино» Задумка была хорошей, но реализация помножила труды авторов идеи на ноль.
2 comments
25 May 2025 07:00
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг Не зря именно эти шоу и спустя десятилетия считаются одними из самых успешных телепроектов современности.
20 May 2025 17:38
Густаво Фринг
Сказ о том, как Густаво построил империю: сериал про Фринга никогда не выйдет — причина в «Лучше звоните Солу» AMC бы и рады снять еще один спин-офф и получить миллионы, но сами загнали себя в угол.
20 May 2025 09:25
«Игра престолов» и даже «Во все тяжкие» в пролете: 5 сериалов с самыми дикими сюжетными поворотами — №1 вышел 65 лет назад
«Игра престолов» и даже «Во все тяжкие» в пролете: 5 сериалов с самыми дикими сюжетными поворотами — №1 вышел 65 лет назад Список западных обозревателей получился на редкость спорным.
1 comment
19 May 2025 07:29
«Новый акт драмы»: психиатр разложил по полочкам судьбу героев «Во все тяжкие» после финала, и детям Уолтера не позавидуешь
«Новый акт драмы»: психиатр разложил по полочкам судьбу героев «Во все тяжкие» после финала, и детям Уолтера не позавидуешь Вы ведь тоже не верили в полноценный хэппи-энд, правда?
28 April 2025 17:09
Рейтинги зашкаливают, зрители строчат положительные отзывы: топ-5 лучших сериалов всех времен по версии IMDb
Рейтинги зашкаливают, зрители строчат положительные отзывы: топ-5 лучших сериалов всех времен по версии IMDb Среди современных производственных компаний можно насчитать десятки тех, которые смогли создать самые успешные сериалы в истории, — но HBO среди таких остается бессменным лидером.
5 comments
26 April 2025 09:54
Я тебя породил, я тебя и убью: почему Джесси предал Уолтера Уайта, а тот хотел его убрать
Я тебя породил, я тебя и убью: почему Джесси предал Уолтера Уайта, а тот хотел его убрать «Во все тяжкие» поднял острую тему наставника и учителя.  
29 March 2025 11:21
Уолтер Уайт
«Во все тяжкие» по полочкам: какой диагноз поставили Уайту в начале сериала, и что у него за расстройство Есть мнение, что, помимо легких, пострадала и психика героя.
28 March 2025 20:32
Анна Ганн
Не хэппи-енд, а постапокалипсис: что стало со Скайлер после смерти Уолта — в «Лучше звоните Солу» лишь мимолетом намекнули Даже такая «бесячая» героиня не заслужила подобного.
28 March 2025 18:36
Хэнк Шрейдер
12 лет собирался с мыслями: Хэнк из «Во все тяжкие» объяснил уникальность лучшей серии в истории сериала Если у вас после прочтения появится желание пересмотреть — мы вас понимаем.
3 comments
27 March 2025 09:54
Александр Мясников
«Интерны» с «Доктором Хаусом»? Как бы не так! Лишь один современный сериал Мясников пересматривает, не отрываясь И да, вы этот криминальный шедевр тоже наверняка смотрели.
26 March 2025 18:36
Уолтер Уайт
Кровь, кристаллы, слезы: создатели «Во все тяжкие» оставили пасхалки в названии последней серии Один из лучших финалов в истории современных сериалов, который закончил историю учителя и грозы криминального мира Альбукерке. 
1 comment
26 March 2025 15:13
Главные злодеи последнего сезона
Капля дегтя в море меда: кто худший персонаж «Во все тяжкие» — его добавили невесть зачем и испортили логику Без него криминальная драма стала бы только лучше, хотя казалось бы — куда еще-то.
1 comment
25 March 2025 11:50
Кадры из сериалов «Лучше звоните Солу» и «В лучшем мире»
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» — мимо кассы: 5 сериалов, в которых нет ни единого слабого сезона Эти сериалы идеальны от начала и до конца.
9 comments
24 March 2025 13:46
Кадры из сериала «Во все тяжкие»
Химик, плотник, король Альбукерке? Удивительная история настоящего Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» Создатель лишь вдохновлялся историей товарища, но в то же время действовал реальный Хайзенберг.
18 March 2025 13:46
Не выгоняли, денег не лишали: почему Уолтер из «Во все тяжкие» покинул «Серое вещество»
Не выгоняли, денег не лишали: почему Уолтер из «Во все тяжкие» покинул «Серое вещество» Основал огромную компанию и ушел преподавать в школу с пустыми карманами.
13 March 2025 17:38
Сол Гудман
В финале «Лучше звоните Солу» была важная пасхалка: единицы заметили, что Ким показала Джимми Объясняла, как героиня на самом деле относится к экс-возлюбленному. 
12 March 2025 11:21
Кадры из фильма «Последний взмах флага»
Полюбили Крэнстона за роль Хайзенберга? В этой пронзительной недооцененной драме он сам на себя непохож, но сыграл не хуже Уолтер Уайт и Морфеус спешат на похороны.
12 March 2025 08:27
Хайзенберг
«Назови мое имя»-тест: на 5 вопросов по «Во все тяжкие» ответят лишь истинные фанаты Хайзенберга В нашей викторине не будет простых вопросов, вам реально нужно было смотреть сериал внимательно.
2 comments
11 March 2025 21:30
Как «Во все тяжкие», но в Петербурге: рассказываем про крутой и недооцененный сериал с Эдельштейном и Минекаевым
Как «Во все тяжкие», но в Петербурге: рассказываем про крутой и недооцененный сериал с Эдельштейном и Минекаевым Классическая музыка, рэп-баттлы и опасный бизнес.
26 February 2025 20:32
Уолтер Хайзенберг Уайт
«Смотрел, как умирает моя настоящая дочь»: одна сцена из «Во все тяжкие» сломала Хайзенберга Исполнитель главной роли был словно выжатый лимон.
17 February 2025 09:25
«Итог один — смерть либо тюрьма»: самый популярный российский сериал последних лет в США сравнили с «Во все тяжкие»
«Итог один — смерть либо тюрьма»: самый популярный российский сериал последних лет в США сравнили с «Во все тяжкие» При этом далеко не все американцы остались в восторге от «хайпового» проекта.
12 February 2025 13:17
Брайан Крэнстон в сериале «Во все тяжкие»
На продажу выставили тот самый дом из «Во все тяжкие» — в нем стало невозможно жить Решение помочь съемочной команде много лет назад обернулось настоящим кошмаром, который длится и по сей день.
6 January 2025 20:32
Ты просто совершенство: топ сериальных персонажей с идеальной сюжетной аркой от начала и до конца
Ты просто совершенство: топ сериальных персонажей с идеальной сюжетной аркой от начала и до конца Редкий зверь в мире современных шоу, но и такое случается.
17 December 2024 17:36
Лучшее из лучшего: 5 сериалов, рейтинг которых выше, чем все, что вы смотрели до этого
Лучшее из лучшего: 5 сериалов, рейтинг которых выше, чем все, что вы смотрели до этого Хайповые шоу уже не потеснят бессмертную классику.
15 December 2024 08:27
Выбраны топ-5 сериалов всех времен и народов: «Игре престолов» и «Во все тяжкие» противостоит новинка СТС
Выбраны топ-5 сериалов всех времен и народов: «Игре престолов» и «Во все тяжкие» противостоит новинка СТС Российский многосерийник оценили на очень высокий бал.
9 comments
13 December 2024 21:38
Считаете Скайлер из «Во все тяжкие» стервой? Давайте посмотрим на Хайзенберга ее глазами
Считаете Скайлер из «Во все тяжкие» стервой? Давайте посмотрим на Хайзенберга ее глазами Поверьте, вы воспримите героиню иначе.
12 December 2024 14:44
Экранизация «Симпсонов» в стиле «Во все тяжкие»: как «желтая» семейка выглядит в мрачной реальности
Экранизация «Симпсонов» в стиле «Во все тяжкие»: как «желтая» семейка выглядит в мрачной реальности Высокие технологии не перестают удивлять.
10 November 2024 14:44
«Гарри Поттера» скрестили с «Во все тяжкие»: в криминальной драме о химике появилась капля магии
«Гарри Поттера» скрестили с «Во все тяжкие»: в криминальной драме о химике появилась капля магии Хайзенберг борется с картелем и злым волшебником.
7 October 2024 09:45
5 сериальных эпизодов, которые оценили выше многих голливудских фильмов: в топе «Во все тяжкие» и «Симпсоны»
5 сериальных эпизодов, которые оценили выше многих голливудских фильмов: в топе «Во все тяжкие» и «Симпсоны»  Рейтинг на IMDb у них зашкаливает.
6 September 2024 14:20
В «Во все тяжкие» была пикантная сцена с порнозвездой: вырезали на монтаже
В «Во все тяжкие» была пикантная сцена с порнозвездой: вырезали на монтаже В пятом сезоне решили обойтись без нее.
3 September 2024 17:00
Признайтесь, скучали? Самая трагичная звезда «Во все тяжкие» наконец возвращается в большую игру
Признайтесь, скучали? Самая трагичная звезда «Во все тяжкие» наконец возвращается в большую игру В США этот проект — и так уже хит, а теперь он станет только круче.
1 September 2024 12:45
Сколько длится сериал «Во все тяжкие»: хронометраж подсчитан с точностью до минуты
Сколько длится сериал «Во все тяжкие»: хронометраж подсчитан с точностью до минуты Если готовы устроить домашний киномарафон, то это шоу как раз для вас.
18 August 2024 14:30
Только 3 сериала соперничают с «Во все тяжкие» в топ-250 лучших шоу мира: 2 документалки и военная драма
Только 3 сериала соперничают с «Во все тяжкие» в топ-250 лучших шоу мира: 2 документалки и военная драма Картины, которые вписали свое имя в историю мирового кинематографа.
16 August 2024 15:00
Денег нет, но вы держитесь: 5 самых жизненных и уморительных шуток из сериала «Во все тяжкие»
Денег нет, но вы держитесь: 5 самых жизненных и уморительных шуток из сериала «Во все тяжкие» Смотришь на них и хочется воскликнуть: «Да это же про меня!».
15 August 2024 16:15
