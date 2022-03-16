Во 2 сезоне сериала «Кровные» история Венди и Малика продолжается. Теперь у них появляется новый повод для конфликта. Источником раздражения на этот раз становится сын Венди, Спенсер, который ведет себя не лучшим образом. Напомним, в предыдущем сезоне в центре событий оказываются два фельдшера, которые являются сотрудниками службы скорой помощи в южной части Лондона. Грубоватый одиночка Малик поначалу чурается слишком дружелюбной Венди, которая недавно развелась со своим супругом. Первое время кажется, что их тандем обречен, но довольно скоро они становятся настоящей сплоченной командой. В новом сезоне герои продолжат свой путь.