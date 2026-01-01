|1
|The Ordeal (feat. Jasmine Cephas-Jones)
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Rafael Casal
|0:56
|2
|Are You Scared?
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|1:03
|3
|Locked Box (feat. Jasmine Cephas-Jones)
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Rafael Casal
|2:09
|4
|Car Ballet
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|1:10
|5
|Figure This Out
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|1:02
|6
|Welcome Back to the Ordeal (feat. Jasmine Cephas-Jones)
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Daveed Diggs
|1:46
|7
|Trashing the Hotel Room (feat. Jasmine Cephas-Jones)
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Daveed Diggs
|1:14
|8
|Housekeeping
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|1:00
|9
|Hi, I'm Earl
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|1:10
|10
|Balloons
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|2:24
|11
|Tough Guy
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|0:56
|12
|When Good Kids Go Bad (feat. Jasmine Cephas-Jones)
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Rafael Casal
|0:50
|13
|Trish's Sideshow
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|2:13
|14
|Early Morning in the Bay
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|0:46
|15
|Childhood
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|3:51
|16
|Skipping Visitation (feat. Rafael Casal & Jasmine Cephas-Jones)
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Daveed Diggs
|1:40
|17
|Run Home Earl (feat. Benjamin Earl Turner)
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Benjamin Earl Turner
|3:37
|18
|Guilt
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|1:41
|19
|You're My Person
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|1:00
|20
|Time Will Tell
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|2:15
|21
|Black and White (feat. Jasmine Cephas-Jones)
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Daveed Diggs
|0:50
|22
|Marmalade
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|2:02
|23
|Anything You Can Hold On To
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|1:42
|24
|Hands on Glass
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|2:03
|25
|Earl Ballet
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|1:49
|26
|Resigned
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|2:58
|27
|Bride or Die
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|2:24
|28
|Sunlight
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|1:57
|29
|The Ballad of Earl (feat. Benjamin Earl Turner)
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|2:10
|30
|Hotel Room (Alt. Version)
|Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski
|2:09