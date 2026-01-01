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Kinoafisha TV Shows Blindspotting Soundtrack

Soundtrack from "Blindspotting"

Music from "Blindspotting" All info
Blindspotting (Music from the STARZ Original Series, Season 1)
Blindspotting (Music from the STARZ Original Series, Season 1) 30 tracks. Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski
Listen
Title Artist Time
1 The Ordeal (feat. Jasmine Cephas-Jones) Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Rafael Casal 0:56
2 Are You Scared? Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 1:03
3 Locked Box (feat. Jasmine Cephas-Jones) Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Rafael Casal 2:09
4 Car Ballet Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 1:10
5 Figure This Out Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 1:02
6 Welcome Back to the Ordeal (feat. Jasmine Cephas-Jones) Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Daveed Diggs 1:46
7 Trashing the Hotel Room (feat. Jasmine Cephas-Jones) Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Daveed Diggs 1:14
8 Housekeeping Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 1:00
9 Hi, I'm Earl Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 1:10
10 Balloons Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 2:24
11 Tough Guy Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 0:56
12 When Good Kids Go Bad (feat. Jasmine Cephas-Jones) Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Rafael Casal 0:50
13 Trish's Sideshow Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 2:13
14 Early Morning in the Bay Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 0:46
15 Childhood Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 3:51
16 Skipping Visitation (feat. Rafael Casal & Jasmine Cephas-Jones) Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Daveed Diggs 1:40
17 Run Home Earl (feat. Benjamin Earl Turner) Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Benjamin Earl Turner 3:37
18 Guilt Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 1:41
19 You're My Person Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 1:00
20 Time Will Tell Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 2:15
21 Black and White (feat. Jasmine Cephas-Jones) Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Daveed Diggs 0:50
22 Marmalade Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 2:02
23 Anything You Can Hold On To Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 1:42
24 Hands on Glass Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 2:03
25 Earl Ballet Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 1:49
26 Resigned Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 2:58
27 Bride or Die Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 2:24
28 Sunlight Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 1:57
29 The Ballad of Earl (feat. Benjamin Earl Turner) Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 2:10
30 Hotel Room (Alt. Version) Ambrose Akinmusire, Michael Yezerski / Michael Yezerski 2:09
Listen to songs from "Blindspotting" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Blindspotting" in different languages are free for listening online.
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