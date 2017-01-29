Menu
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 4 Episode 9

Black Sails 2014 - 2017 episode 9 season 4

9.2 Rate
10 votes
"Black Sails" season 4 all episodes
XXIX.
Season 4 / Episode 1 29 January 2017
XXX.
Season 4 / Episode 2 5 February 2017
XXXI.
Season 4 / Episode 3 12 February 2017
XXXII.
Season 4 / Episode 4 19 February 2017
XXXIII.
Season 4 / Episode 5 26 February 2017
XXXIV.
Season 4 / Episode 6 5 March 2017
XXXV.
Season 4 / Episode 7 12 March 2017
XXXVI.
Season 4 / Episode 8 19 March 2017
XXXVII.
Season 4 / Episode 9 26 March 2017
XXXVIII.
Season 4 / Episode 10 2 April 2017
Episode description

В 4 сезоне 9 серии сериала “Черные паруса” во флешбэке показано, как на острове маронов Флинт обучает Сильвера сражаться на саблях. Попутно капитан пытается разузнать что-нибудь о прошлом Сильвера, но парень явно не собирается откровенничать. В настоящем, на острове Скелетов, люди Сильвера ведут охоту на Флинта. Хитростью капитан заставляет преследователей разделиться, а затем убивает троих из них. Тем временем на корабле Вудс Роджерс интересуется у Билли Бонса, кто, по его мнению, одержит победу. Пират признается, что видит преимущество за капитаном Флинтом. К острову Скелетов приближается корабль Джека Рэкхема. 

Под покровом тумана Роджерс поджигает “Моржа” и покидает корабль вместе со своими людьми. Не в силах потушить пожар, пираты спускаются на воду, где становятся легкой добычей для англичан. Тем временем на острове Сильвер и Флинт сходятся в финальной схватке. Дули пытается помочь капитану и убить Сильвера исподтишка, однако Флинт инстинктивно стреляет в парня. Сильвер видит в этом убийстве очередное свидетельство жестокости Флинта. В разгар битвы противники слышат, как взрывается корабль. Сильвер, Флинт и Хэндс наблюдают со скалы за тем, как пламя пожирает “Моржа”. 
 

