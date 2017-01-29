Menu
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 4 Episode 8

Black Sails 2014 - 2017 episode 8 season 4

8.4 Rate
10 votes
"Black Sails" season 4 all episodes
XXIX.
Season 4 / Episode 1 29 January 2017
XXX.
Season 4 / Episode 2 5 February 2017
XXXI.
Season 4 / Episode 3 12 February 2017
XXXII.
Season 4 / Episode 4 19 February 2017
XXXIII.
Season 4 / Episode 5 26 February 2017
XXXIV.
Season 4 / Episode 6 5 March 2017
XXXV.
Season 4 / Episode 7 12 March 2017
XXXVI.
Season 4 / Episode 8 19 March 2017
XXXVII.
Season 4 / Episode 9 26 March 2017
XXXVIII.
Season 4 / Episode 10 2 April 2017
Episode description

В 4 сезоне 8 серии сериала “Черные паруса” Вудс Роджерс и Билли Бонс строят планы, как расквитаться с капитаном Флинтом. Тем временем Флинт дает Сильверу понять, что после окончания восстания не собирается брать на себя бразды правления. Новыми лидерами Нью-Провиденса должны стать Сильвер и Мади. На следующий день капитан отправляет на берег группу людей, которые должны спасти девушку из плена. Роджерс перехватывает повстанцев, а затем жестоко казнит их на глазах остальных пиратов. Зная, что следующей жертвой станет Мади, Сильвер решает вернуть губернатору сокровища. Для обмена они отправляются на остров Скелетов.

Тем временем в Филадельфии Мэрион Гатри дает Макс совет выйти замуж, чтобы получить вес в обществе и заниматься своим бизнесом. Однако девушка опасается, что это повлияет на ее отношения с Энн Бонни. На острове Скелетов Израэль Хэндс намекает Сильверу, что Флинт попытается его предать. Действительно, ночью Флинт и Дули пытаются украсть сундук с сокровищами, но их ловят с поличным. Сильвер и Хэндс закапывают золото где-то на острове. Затем Сильвер сообщает Роджерсу, что скоро его люди принесут сундук для обмена, а также расправятся с капитаном Флинтом.  
 

