В 4 сезоне 7 серии сериала “Черные паруса” Джон Сильвер сообщает Красной Королеве, что ее дочь погибла. Сам он горько скорбит о своей возлюбленной. Рэкхем собирается плыть в Филадельфию, чтобы заручиться поддержкой родственников Элеонор Гатри. Простившись с Энн Бонни, он и Макс отправляются в путь. В Филадельфии Рэкхем встречается сначала с дедом Элеонор, который указывает пирату на дверь, а затем – с бабушкой, Мэрион Гатри, настроенной куда более благожелательно. Тем временем на улицах Нассау восстановлен порядок. Роджерс обвиняет в смерти Элеонор кого угодно, только не себя. Коронер приносит губернатору известие о том, что Гатри была беременна.

Жаждущий мести Билли Бонс добровольно приходит к Роджерсу. Выясняется, что Мади жива. Бонс намекает губернатору, что пленница много значит для Сильвера, а значит, из этого можно извлечь выгоду. Джек Рэкхем знакомит миссис Гатри с Макс. Вместе им удается заинтересовать женщину. Мэрион Гатри согласна заключить сделку, но есть одно условия – Рэкхем положит конец насилию и жестокости, которые царят на острове по вине Флинта. Для этого ему предстоит убить капитана. Тем временем Флинт и Сильвер отправляются в Нассау, чтобы спасти Мади.

