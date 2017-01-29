Menu
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 4 Episode 7

Black Sails 2014 - 2017 episode 7 season 4

8.4 Rate
10 votes
"Black Sails" season 4 all episodes
XXIX.
Season 4 / Episode 1 29 January 2017
XXX.
Season 4 / Episode 2 5 February 2017
XXXI.
Season 4 / Episode 3 12 February 2017
XXXII.
Season 4 / Episode 4 19 February 2017
XXXIII.
Season 4 / Episode 5 26 February 2017
XXXIV.
Season 4 / Episode 6 5 March 2017
XXXV.
Season 4 / Episode 7 12 March 2017
XXXVI.
Season 4 / Episode 8 19 March 2017
XXXVII.
Season 4 / Episode 9 26 March 2017
XXXVIII.
Season 4 / Episode 10 2 April 2017
Episode description

В 4 сезоне 7 серии сериала “Черные паруса” Джон Сильвер сообщает Красной Королеве, что ее дочь погибла. Сам он горько скорбит о своей возлюбленной. Рэкхем собирается плыть в Филадельфию, чтобы заручиться поддержкой родственников Элеонор Гатри. Простившись с Энн Бонни, он и Макс отправляются в путь. В Филадельфии Рэкхем встречается сначала с дедом Элеонор, который указывает пирату на дверь, а затем – с бабушкой, Мэрион Гатри, настроенной куда более благожелательно. Тем временем на улицах Нассау восстановлен порядок. Роджерс обвиняет в смерти Элеонор кого угодно, только не себя. Коронер приносит губернатору известие о том, что Гатри была беременна.

Жаждущий мести Билли Бонс добровольно приходит к Роджерсу. Выясняется, что Мади жива. Бонс намекает губернатору, что пленница много значит для Сильвера, а значит, из этого можно извлечь выгоду. Джек Рэкхем знакомит миссис Гатри с Макс. Вместе им удается заинтересовать женщину. Мэрион Гатри согласна заключить сделку, но есть одно условия – Рэкхем положит конец насилию и жестокости, которые царят на острове по вине Флинта. Для этого ему предстоит убить капитана. Тем временем Флинт и Сильвер отправляются в Нассау, чтобы спасти Мади. 
 

