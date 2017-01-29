В 4 сезоне 6 серии сериала “Черные паруса” Макс сообщает пиратам о приближении испанцев. Вскоре противник обрушивает на остров всю свою мощь, сначала обстреляв из орудий, а затем высадившись на берег. Вудс Роджерс врывается в город вместе с испанцами, но вскоре понимает, что ситуация вышла из-под контроля. В царящем вокруг хаосе солдаты не щадят никого, и Роджерс опасается, что их жертвой может стать и Элеонор. Тревога Вудса усиливается еще больше, когда он не находит жену в крепости – единственном безопасном месте. Тем временем Элеонор, Мади, Флинт и его люди скрываются в доме миссис Барлоу. Там их находит группа испанцев, посланных на разведку вглубь острова.

Расправившись с частью противников, Флинт со своими людьми бросается в погоню за остальными. Однако один из испанцев оказывается жив. Он убивает двух пиратов, оставшихся стеречь дом, а затем нападает на Элеонор и Мади. Раненая Гатри разбивает лампу, чтобы поджечь дом, а затем вместе с Мади пытается выбраться наружу. Вернувшийся Флинт видит, что дом объят пламенем, спастись удалось лишь Элеонор. Она умирает на руках капитана. Позже ее тело находит Вудс Роджерс. Рэкхем и Энн Бонни, добравшись до острова маронов, обнаруживают там сотни беглых рабов и пиратов. Все они готовы присоединиться к восстанию.

