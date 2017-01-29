В 4 сезоне 5 серии сериала “Черные паруса” Флинт и Гатри заключают сделку: Нассау переходит в руки пиратов в обмен на сокровища “Урки-де-Лима”. Миссис Хадсон отправляется на корабль, чтобы убедить Роджерса вернуться в Порт-Ройал. Позднее Элеонор должна прибыть туда вместе с золотом. После долгих уговоров Вудс соглашается отплыть… но только не в Порт-Ройал, а на Кубу, где власть принадлежит противникам Британии – испанцам. Он показывает испанским солдатам отрезанную голову Эдварда Тича и просит аудиенции у губернатора острова. Роджерс решается на государственную измену – вместе с испанцами он намерен вторгнуться на территорию Нассау, принадлежащую Британии, и сравнять город с землей.

Билли Бонс предлагает Сильверу убить Флинта и Элеонор во время передачи золота. Сильвер колеблется и отправляется за советом к Израэлю Хэндсу. В конечном итоге он решает принять сторону Флинта. Между пиратами намечается раскол – многие из них готовы признать своим лидером не Долговязого Джона Сильвера, а Билли Бонса. Завязывается схватка, победителями из которой выходят Сильвер и Хэндс. Рэкхем предупреждает Флинта о том, что Роджерс вряд ли смирится с поражением и вскоре вернется в Нассау. Со стен крепости Макс видит, как к острову приближается испанская армада.