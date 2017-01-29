Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 4 Episode 5

Black Sails 2014 - 2017 episode 5 season 4

8.7 Rate
10 votes
"Black Sails" season 4 all episodes
XXIX.
Season 4 / Episode 1 29 January 2017
XXX.
Season 4 / Episode 2 5 February 2017
XXXI.
Season 4 / Episode 3 12 February 2017
XXXII.
Season 4 / Episode 4 19 February 2017
XXXIII.
Season 4 / Episode 5 26 February 2017
XXXIV.
Season 4 / Episode 6 5 March 2017
XXXV.
Season 4 / Episode 7 12 March 2017
XXXVI.
Season 4 / Episode 8 19 March 2017
XXXVII.
Season 4 / Episode 9 26 March 2017
XXXVIII.
Season 4 / Episode 10 2 April 2017
Episode description

В 4 сезоне 5 серии сериала “Черные паруса” Флинт и Гатри заключают сделку: Нассау переходит в руки пиратов в обмен на сокровища “Урки-де-Лима”. Миссис Хадсон отправляется на корабль, чтобы убедить Роджерса вернуться в Порт-Ройал. Позднее Элеонор должна прибыть туда вместе с золотом. После долгих уговоров Вудс соглашается отплыть… но только не в Порт-Ройал, а на Кубу, где власть принадлежит противникам Британии – испанцам. Он показывает испанским солдатам отрезанную голову Эдварда Тича и просит аудиенции у губернатора острова. Роджерс решается на государственную измену – вместе с испанцами он намерен вторгнуться на территорию Нассау, принадлежащую Британии, и сравнять город с землей. 

Билли Бонс предлагает Сильверу убить Флинта и Элеонор во время передачи золота. Сильвер колеблется и отправляется за советом к Израэлю Хэндсу. В конечном итоге он решает принять сторону Флинта. Между пиратами намечается раскол – многие из них готовы признать своим лидером не Долговязого Джона Сильвера, а Билли Бонса. Завязывается схватка, победителями из которой выходят Сильвер и Хэндс. Рэкхем предупреждает Флинта о том, что Роджерс вряд ли смирится с поражением и вскоре вернется в Нассау. Со стен крепости Макс видит, как к острову приближается испанская армада. 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 72 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 37 comments
Now You See Me 3
Now You See Me 3 49 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more