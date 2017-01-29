Menu
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 4 Episode 4

Black Sails 2014 - 2017 episode 4 season 4

8.5 Rate
10 votes
"Black Sails" season 4 all episodes
XXIX.
Season 4 / Episode 1 29 January 2017
XXX.
Season 4 / Episode 2 5 February 2017
XXXI.
Season 4 / Episode 3 12 February 2017
XXXII.
Season 4 / Episode 4 19 February 2017
XXXIII.
Season 4 / Episode 5 26 February 2017
XXXIV.
Season 4 / Episode 6 5 March 2017
XXXV.
Season 4 / Episode 7 12 March 2017
XXXVI.
Season 4 / Episode 8 19 March 2017
XXXVII.
Season 4 / Episode 9 26 March 2017
XXXVIII.
Season 4 / Episode 10 2 April 2017
Episode description

В 4 сезоне 4 серии сериала “Черные паруса” земледельцы острова Нью-Провиденс избивают своих рабов, чтобы те не вздумали присоединиться к пиратскому восстанию. На улицах Нассау царит хаос. Сильвер и Флинт пытаются навести в городе порядок и учреждают новый совет капитанов. Билли Бонс намекает Сильверу, что Флинт – опасный союзник. Ради достижения своих целей он не пощадит никого, даже Мади. Элеонор передает пиратам записку, в которой предлагает обменяться пленными. Новости о взятии города доходят до Роджерса. Он принимает решение вернуться обратно в Нассау, но перед этим, желая поразвлечься, заставляет пленных пиратов сражаться с силачом Милтоном. 

Макс рассказывает Сильверу о месте, которое ее шпионы обнаружили во Флориде. Возможно, что там находится и считающийся погибшим Томас Гамильтон. В схватке с Милтоном Энн Бонни удается добыть ключи от кандалов. Освобожденные пираты захватывают корабль. После обмена пленными Элеонор, беременная от Роджерса, признается Макс, что хочет покинуть Нассау. Позже она встречается с Флинтом и Сильвером, чтобы выдвинуть свои условия. Элеонор готова без боя сдать крепость, если пираты вернут золото “Урки” и позволят англичанам покинуть остров. К удивлению Сильвера, Флинт соглашается на сделку. 
 

