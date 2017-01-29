В 4 сезоне 4 серии сериала “Черные паруса” земледельцы острова Нью-Провиденс избивают своих рабов, чтобы те не вздумали присоединиться к пиратскому восстанию. На улицах Нассау царит хаос. Сильвер и Флинт пытаются навести в городе порядок и учреждают новый совет капитанов. Билли Бонс намекает Сильверу, что Флинт – опасный союзник. Ради достижения своих целей он не пощадит никого, даже Мади. Элеонор передает пиратам записку, в которой предлагает обменяться пленными. Новости о взятии города доходят до Роджерса. Он принимает решение вернуться обратно в Нассау, но перед этим, желая поразвлечься, заставляет пленных пиратов сражаться с силачом Милтоном.

Макс рассказывает Сильверу о месте, которое ее шпионы обнаружили во Флориде. Возможно, что там находится и считающийся погибшим Томас Гамильтон. В схватке с Милтоном Энн Бонни удается добыть ключи от кандалов. Освобожденные пираты захватывают корабль. После обмена пленными Элеонор, беременная от Роджерса, признается Макс, что хочет покинуть Нассау. Позже она встречается с Флинтом и Сильвером, чтобы выдвинуть свои условия. Элеонор готова без боя сдать крепость, если пираты вернут золото “Урки” и позволят англичанам покинуть остров. К удивлению Сильвера, Флинт соглашается на сделку.

