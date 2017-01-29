В 4 сезоне 3 серии сериала “Черные паруса” Макс арестовывают и приводят на допрос к капитану Берринджеру. Выясняется, что за девушкой уже давно присматривают шпионы. Один из них доложил капитану, что накануне Макс встречалась с Джоном Сильвером. Теперь ей грозит обвинение в измене. Вудс Роджерс отправляется в Порт-Ройал. Его корабль преследует жаждущий мести Эдвард Тич. Тем временем Мади узнает от своих знакомых, что Джон Сильвер жив и находится в розыске. В убежище Израэля Хэндса врываются англичане, они уже готовы схватить Сильвера, когда на помощь другу приходят Флинт и его люди.

Черная Борода берет на абордаж корабль Роджерса. Оказавшись на борту, пираты понимают, что что-то не так. Губернатор устроил для них ловушку – вместе с Вудсом в Порт-Ройал отправились его солдаты. Начинается схватка, в которой Черная Борода терпит поражение. Рэкхему, который набюдал за сражением с палубы своего корабля, ничего не остается, как выбросить белый флаг. Последующие несколько часов пираты наблюдают за жестокими пытками, которым Роджерс подвергает Эдварда Тича. Повстанцы во главе с Джоном Сильвером захватывают власть в Нассау. Элеонор Гатри и Макс скрываются в стенах крепости.

