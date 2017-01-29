Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 4 Episode 3

Black Sails 2014 - 2017 episode 3 season 4

9.4 Rate
10 votes
"Black Sails" season 4 all episodes
XXIX.
Season 4 / Episode 1 29 January 2017
XXX.
Season 4 / Episode 2 5 February 2017
XXXI.
Season 4 / Episode 3 12 February 2017
XXXII.
Season 4 / Episode 4 19 February 2017
XXXIII.
Season 4 / Episode 5 26 February 2017
XXXIV.
Season 4 / Episode 6 5 March 2017
XXXV.
Season 4 / Episode 7 12 March 2017
XXXVI.
Season 4 / Episode 8 19 March 2017
XXXVII.
Season 4 / Episode 9 26 March 2017
XXXVIII.
Season 4 / Episode 10 2 April 2017
Episode description

В 4 сезоне 3 серии сериала “Черные паруса” Макс арестовывают и приводят на допрос к капитану Берринджеру. Выясняется, что за девушкой уже давно присматривают шпионы. Один из них доложил капитану, что накануне Макс встречалась с Джоном Сильвером. Теперь ей грозит обвинение в измене. Вудс Роджерс отправляется в Порт-Ройал. Его корабль преследует жаждущий мести Эдвард Тич. Тем временем Мади узнает от своих знакомых, что Джон Сильвер жив и находится в розыске. В убежище Израэля Хэндса врываются англичане, они уже готовы схватить Сильвера, когда на помощь другу приходят Флинт и его люди. 

Черная Борода берет на абордаж корабль Роджерса. Оказавшись на борту, пираты понимают, что что-то не так. Губернатор устроил для них ловушку – вместе с Вудсом в Порт-Ройал отправились его солдаты. Начинается схватка, в которой Черная Борода терпит поражение. Рэкхему, который набюдал за сражением с палубы своего корабля, ничего не остается, как выбросить белый флаг. Последующие несколько часов пираты наблюдают за жестокими пытками, которым Роджерс подвергает Эдварда Тича. Повстанцы во главе с Джоном Сильвером захватывают власть в Нассау. Элеонор Гатри и Макс скрываются в стенах крепости.
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 72 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 37 comments
Now You See Me 3
Now You See Me 3 49 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more