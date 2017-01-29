Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 4 Episode 2

Black Sails 2014 - 2017 episode 2 season 4

8.5 Rate
10 votes
"Black Sails" season 4 all episodes
XXIX.
Season 4 / Episode 1 29 January 2017
XXX.
Season 4 / Episode 2 5 February 2017
XXXI.
Season 4 / Episode 3 12 February 2017
XXXII.
Season 4 / Episode 4 19 February 2017
XXXIII.
Season 4 / Episode 5 26 February 2017
XXXIV.
Season 4 / Episode 6 5 March 2017
XXXV.
Season 4 / Episode 7 12 March 2017
XXXVI.
Season 4 / Episode 8 19 March 2017
XXXVII.
Season 4 / Episode 9 26 March 2017
XXXVIII.
Season 4 / Episode 10 2 April 2017
Episode description

В 4 сезоне 2 серии сериала “Черные паруса” незнакомец приводит Сильвера в уединенную хижину, где заковывает его в цепи. Выясняется, что этот человек – Израэль Хэндс. Он намеревается сдать Сильвера властям и получить за его голову кругленькую сумму. Тем временем в Нассау возводят виселицы для массовой казни пиратов. Элеонор узнает, что Роджерс должен немало денег своей бывшей жене. Гатри предлагает мужчине обратиться за помощью к ее родственникам, проживающим в Филадельфии. Однако они не могут отправиться туда как можно скорее – флот Черной Бороды блокирует выходы из порта Нассау. Тич готов освободить путь, но лишь в том случае, если англичане выдадут ему Элеонор Гатри.

Билли Бонс, Флинт и Мади совершают набеги на дома местных землевладельцев. Они убивают хозяев и освобождают рабов, чтобы они могли присоединиться к восстанию. Вудс решает отплыть в Порт-Ройал и отвлечь на себя внимание Черной Бороды. Воспользовавшись моментом, Элеонор сможет отправиться в Филадельфию. Джон Сильвер убеждает Хэндса, что выкуп за него сможет заплатить Макс. Во время встречи девушка признается. что больше не хочет иметь дела с пиратами. Однако в знак старой дружбы она не выдаст Сильвера властям, а спрячет и тайком вывезет с острова. Израэль недоволен таким поворотом событий. Макс успевает спастись, а вот ее люди погибают от рук Хэндса. 
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 72 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 37 comments
Now You See Me 3
Now You See Me 3 49 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more