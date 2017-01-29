В 4 сезоне 2 серии сериала “Черные паруса” незнакомец приводит Сильвера в уединенную хижину, где заковывает его в цепи. Выясняется, что этот человек – Израэль Хэндс. Он намеревается сдать Сильвера властям и получить за его голову кругленькую сумму. Тем временем в Нассау возводят виселицы для массовой казни пиратов. Элеонор узнает, что Роджерс должен немало денег своей бывшей жене. Гатри предлагает мужчине обратиться за помощью к ее родственникам, проживающим в Филадельфии. Однако они не могут отправиться туда как можно скорее – флот Черной Бороды блокирует выходы из порта Нассау. Тич готов освободить путь, но лишь в том случае, если англичане выдадут ему Элеонор Гатри.

Билли Бонс, Флинт и Мади совершают набеги на дома местных землевладельцев. Они убивают хозяев и освобождают рабов, чтобы они могли присоединиться к восстанию. Вудс решает отплыть в Порт-Ройал и отвлечь на себя внимание Черной Бороды. Воспользовавшись моментом, Элеонор сможет отправиться в Филадельфию. Джон Сильвер убеждает Хэндса, что выкуп за него сможет заплатить Макс. Во время встречи девушка признается. что больше не хочет иметь дела с пиратами. Однако в знак старой дружбы она не выдаст Сильвера властям, а спрячет и тайком вывезет с острова. Израэль недоволен таким поворотом событий. Макс успевает спастись, а вот ее люди погибают от рук Хэндса.

