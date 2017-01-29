Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 4 Episode 10

Black Sails 2014 - 2017 episode 10 season 4

8.8 Rate
10 votes
"Black Sails" season 4 all episodes
XXIX.
Season 4 / Episode 1 29 January 2017
XXX.
Season 4 / Episode 2 5 February 2017
XXXI.
Season 4 / Episode 3 12 February 2017
XXXII.
Season 4 / Episode 4 19 February 2017
XXXIII.
Season 4 / Episode 5 26 February 2017
XXXIV.
Season 4 / Episode 6 5 March 2017
XXXV.
Season 4 / Episode 7 12 March 2017
XXXVI.
Season 4 / Episode 8 19 March 2017
XXXVII.
Season 4 / Episode 9 26 March 2017
XXXVIII.
Season 4 / Episode 10 2 April 2017
Episode description

В 4 сезоне 10 серии сериала “Черные паруса” в городе Саванна, штат Джорджия, располагается лечебница, где аристократы могут спрятать проблемных членов семьи. Капитан Том Морган приходит к владельцу заведения и сообщает, что прибыл сюда по поручению Долговязого Джона Сильвера. Тем временем рядом с островом Скелетов Вудс Роджерс приказывает своим людям не щадить никого, кроме Флинта, а затем отправляется на своем корабле в открытое море. На помощь терпящим бедствие пиратам приходит Джек Рэкхем. Вместе они захватывают корабль Роджерса, где Сильвер наконец-то воссоединяется с Мади. 

Вернувшись на остров Скелетов за спрятанными там сокровищами, Сильвер и Флинт в последний раз спорят о будущем Нью-Провиденса. Сильвер заявляет, что больше не собирается с кем-либо воевать. Рэкхем возвращается в Филадельфию, чтобы сообщить Мэрион Гатри, что Флинт больше не представляет опасности. Выясняется, что капитана доставили на плантации Саванны, где он встретился с Томасом Гамильтоном. Несколько месяцев спустя в Нассау воцаряется мир и порядок. Рэкхем знакомит Энн Бонни с молодым рекрутом Марком Ридом. Энн понимает, что перед ней девушка, одетая в мужской наряд – позднее она станет известна под именем Мэри Рид. 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 72 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 37 comments
Now You See Me 3
Now You See Me 3 49 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more