В 4 сезоне 10 серии сериала “Черные паруса” в городе Саванна, штат Джорджия, располагается лечебница, где аристократы могут спрятать проблемных членов семьи. Капитан Том Морган приходит к владельцу заведения и сообщает, что прибыл сюда по поручению Долговязого Джона Сильвера. Тем временем рядом с островом Скелетов Вудс Роджерс приказывает своим людям не щадить никого, кроме Флинта, а затем отправляется на своем корабле в открытое море. На помощь терпящим бедствие пиратам приходит Джек Рэкхем. Вместе они захватывают корабль Роджерса, где Сильвер наконец-то воссоединяется с Мади.

Вернувшись на остров Скелетов за спрятанными там сокровищами, Сильвер и Флинт в последний раз спорят о будущем Нью-Провиденса. Сильвер заявляет, что больше не собирается с кем-либо воевать. Рэкхем возвращается в Филадельфию, чтобы сообщить Мэрион Гатри, что Флинт больше не представляет опасности. Выясняется, что капитана доставили на плантации Саванны, где он встретился с Томасом Гамильтоном. Несколько месяцев спустя в Нассау воцаряется мир и порядок. Рэкхем знакомит Энн Бонни с молодым рекрутом Марком Ридом. Энн понимает, что перед ней девушка, одетая в мужской наряд – позднее она станет известна под именем Мэри Рид.