Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 4 Episode 1

Black Sails 2014 - 2017 episode 1 season 4

"Black Sails" season 4 all episodes
XXIX.
Season 4 / Episode 1 29 January 2017
XXX.
Season 4 / Episode 2 5 February 2017
XXXI.
Season 4 / Episode 3 12 February 2017
XXXII.
Season 4 / Episode 4 19 February 2017
XXXIII.
Season 4 / Episode 5 26 February 2017
XXXIV.
Season 4 / Episode 6 5 March 2017
XXXV.
Season 4 / Episode 7 12 March 2017
XXXVI.
Season 4 / Episode 8 19 March 2017
XXXVII.
Season 4 / Episode 9 26 March 2017
XXXVIII.
Season 4 / Episode 10 2 April 2017
Episode description

В 4 сезоне 1 серии сериала “Черные паруса” пираты, отразив нападение англичан на их остров, намереваются захватить власть в Нассау. Однако триумфальное вторжение оборачивается катастрофой. Вудс Роджерс дает Флинту понять, что он играет с противником, равным ему по уму и хитрости. В прибрежных водах губернатор устраивает ловушку, и корабли Флинта садятся на мель. Воспользовавшись моментом, англичане атакуют пиратов. Единственный уцелевший корабль, на борту которого находятся Черная Борода, Бонни и Рэкхем, отвлекает внимание Королевского флота. Во время отступления Джон Сильвер падает в воду. Флинт не успевает ему помочь. 

Уцелевшие в битве пираты собираются на пляже недалеко от Нассау. Билли Бонс отводит их в место, где скрываются повстанцы. Узнав об исчезновении Сильвера, они не скрывают разочарования. Тем временем капитан Берринджер докладывает губернатору о количестве пленных. Вудс решает, что таверна Макс отныне будет использоваться в качестве зала суда. Девушка недовольна тем, что ей не полагается никакой финансовой компенсации. Джон Сильвер приходит в себя на берегу, усыпанном обломками кораблей. Там его находит неизвестный мужчина. Но, кем бы ни был этот незнакомец, он узнает Сильвера.  
 

