В 4 сезоне 1 серии сериала “Черные паруса” пираты, отразив нападение англичан на их остров, намереваются захватить власть в Нассау. Однако триумфальное вторжение оборачивается катастрофой. Вудс Роджерс дает Флинту понять, что он играет с противником, равным ему по уму и хитрости. В прибрежных водах губернатор устраивает ловушку, и корабли Флинта садятся на мель. Воспользовавшись моментом, англичане атакуют пиратов. Единственный уцелевший корабль, на борту которого находятся Черная Борода, Бонни и Рэкхем, отвлекает внимание Королевского флота. Во время отступления Джон Сильвер падает в воду. Флинт не успевает ему помочь.

Уцелевшие в битве пираты собираются на пляже недалеко от Нассау. Билли Бонс отводит их в место, где скрываются повстанцы. Узнав об исчезновении Сильвера, они не скрывают разочарования. Тем временем капитан Берринджер докладывает губернатору о количестве пленных. Вудс решает, что таверна Макс отныне будет использоваться в качестве зала суда. Девушка недовольна тем, что ей не полагается никакой финансовой компенсации. Джон Сильвер приходит в себя на берегу, усыпанном обломками кораблей. Там его находит неизвестный мужчина. Но, кем бы ни был этот незнакомец, он узнает Сильвера.

