Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 3 Episode 9

Black Sails 2014 - 2017 episode 9 season 3

"Black Sails" season 3 all episodes
XIX.
Season 3 / Episode 1 23 January 2016
XX.
Season 3 / Episode 2 30 January 2016
XXI.
Season 3 / Episode 3 6 February 2016
XXII.
Season 3 / Episode 4 13 February 2016
XXIII.
Season 3 / Episode 5 20 February 2016
XXIV.
Season 3 / Episode 6 27 February 2016
XXV.
Season 3 / Episode 7 5 March 2016
XXVI.
Season 3 / Episode 8 12 March 2016
XXVII.
Season 3 / Episode 9 19 March 2016
XXVIII.
Season 3 / Episode 10 26 March 2016
Episode description

В 3 сезоне 9 серии сериала “Черные паруса” Элеонор обвиняет Вейна в смерти ее отца. Бывший любовник, в свою очередь, упрекает Гатри за то, что ради своих амбиций она встала на сторону противников – англичан. Вернувшись в дом Роджерса, девушка находит его в постели – после ранений, полученных в схватке с Вейном, у губернатора началась лихорадка. Перед тем как провалиться в забытье, Вудс Роджерс распорядился, чтобы на время его болезни главой острова стала Элеонор. Оставшийся в Нассау Билли Бонс сеет между пиратами ненависть к Гатри. Пираты требуют, чтобы Вейна судили не на острове, а в Англии – так они выиграют время, чтобы подготовить спасательную операцию. Узнав о настроениях толпы, Элеонор в гневе приказывает казнить Вейна прямо сейчас. 

Тем временем Хорниголд в открытом море преследует корабль Флинта. Приблизившись к острову, на котором проживают мароны, Сильвер и Флинт делают смелый ход – разворачивают свои корабли бортом к врагу и блокируют вход в гавань. Хорниголд вынужден отступить, однако Флинт предупреждает Красную Королеву, что атака англичан не заставит себя ждать. Мистер Скотт умирает, и все племя оплакивает его кончину. Сильвер, как может, поддерживает Мади. В Нассау пираты собираются на площади, где должны казнить Вейна. Они намерены спасти его, но Вейн взглядом дает Билли Бонсу понять: его смерть станет поводом для настоящего восстания против англичан. Скоро слухи о казни Вейна долетают до Черной Бороды.
 

