В 3 сезоне 8 серии сериала “Черные паруса” Флинт, Вейн и Энн Бонни, расположившись в старом доме Миранды, ожидают новостей. Вскоре шпион приносит им информацию о маршруте, по которому Рэкхема и сокровища доставят на испанский корабль. Тем временем Элеонор и Макс начинают подозревать неладное – слишком легко и спокойно Энн накануне рассталась с украденным золотом. Они пытаются убедить оставшихся в городе людей губернатора, что на карету готовится нападение. В конце концов Элеонор обращается за помощью к Хорниголду, и тот признает, что ее опасения не лишены смысла.

На “Морже” разгорается конфликт: один из пиратов избивает человека Мади. Сильвер жестоко наказывает виновного. По дороге к южному побережью Рэкхем рассказывает Роджерсу о том, как стал пиратом. Внезапно кавалькаду атакуют люди Флинта. Вейн убивает англичан и стреляет в колесо кареты, она разваливается на полном ходу. Освободив Джека и забрав сокровища, Флинт, Энн и Билли Бонс сбегают. Вейн остается, чтобы расправиться с Роджерсом, но тут появляется подкрепление и арестовывает пирата. Билли Бонс хочет вернуться в Нассау, чтобы отомстить губернатору и освободить Вейна. Элеонор навещает бывшего любовника в темнице.

