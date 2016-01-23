Menu
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 3 Episode 8

Black Sails 2014 - 2017 episode 8 season 3

8.9 Rate
10 votes
"Black Sails" season 3 all episodes
XIX.
Season 3 / Episode 1 23 January 2016
XX.
Season 3 / Episode 2 30 January 2016
XXI.
Season 3 / Episode 3 6 February 2016
XXII.
Season 3 / Episode 4 13 February 2016
XXIII.
Season 3 / Episode 5 20 February 2016
XXIV.
Season 3 / Episode 6 27 February 2016
XXV.
Season 3 / Episode 7 5 March 2016
XXVI.
Season 3 / Episode 8 12 March 2016
XXVII.
Season 3 / Episode 9 19 March 2016
XXVIII.
Season 3 / Episode 10 26 March 2016
Episode description

В 3 сезоне 8 серии сериала “Черные паруса” Флинт, Вейн и Энн Бонни, расположившись в старом доме Миранды, ожидают новостей. Вскоре шпион приносит им информацию о маршруте, по которому Рэкхема и сокровища доставят на испанский корабль. Тем временем Элеонор и Макс начинают подозревать неладное – слишком легко и спокойно Энн накануне рассталась с украденным золотом. Они пытаются убедить оставшихся в городе людей губернатора, что на карету готовится нападение. В конце концов Элеонор обращается за помощью к Хорниголду, и тот признает, что ее опасения не лишены смысла. 

На “Морже” разгорается конфликт: один из пиратов избивает человека Мади. Сильвер жестоко наказывает виновного. По дороге к южному побережью Рэкхем рассказывает Роджерсу о том, как стал пиратом. Внезапно кавалькаду атакуют люди Флинта. Вейн убивает англичан и стреляет в колесо кареты, она разваливается на полном ходу. Освободив Джека и забрав сокровища, Флинт, Энн и Билли Бонс сбегают. Вейн остается, чтобы расправиться с Роджерсом, но тут появляется подкрепление и арестовывает пирата. Билли Бонс хочет вернуться в Нассау, чтобы отомстить губернатору и освободить Вейна. Элеонор навещает бывшего любовника в темнице.
 

