Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 3 Episode 7

Black Sails 2014 - 2017 episode 7 season 3

8.7 Rate
10 votes
"Black Sails" season 3 all episodes
XIX.
Season 3 / Episode 1 23 January 2016
XX.
Season 3 / Episode 2 30 January 2016
XXI.
Season 3 / Episode 3 6 February 2016
XXII.
Season 3 / Episode 4 13 February 2016
XXIII.
Season 3 / Episode 5 20 February 2016
XXIV.
Season 3 / Episode 6 27 February 2016
XXV.
Season 3 / Episode 7 5 March 2016
XXVI.
Season 3 / Episode 8 12 March 2016
XXVII.
Season 3 / Episode 9 19 March 2016
XXVIII.
Season 3 / Episode 10 26 March 2016
Episode description

В 3 сезоне 7 серии сериала “Черные паруса” Макс находит Энн Бонни в укрытии и пытается убедить ее вернуть свою долю властям. Она намекает, что если Энн этого не сделает, Рэкхему придется худо. Узнав о поимке пирата, Хуан Антонио Грандал требует выдать его испанцам. Роджерс неохотно соглашается. Он предчувствует, что жители Нассау будут недовольны, ведь помилование обещали всем, кроме Чарльза Вейна. Флинт возвращается на остров, чтобы поделиться своими планами с командой и маронами. Вскоре он отправляется в Нассау в сопровождении Джона Сильвера и Мади, которой нужно перевезти из тайника оружие для своих людей. 

Сильвер распространяет среди пиратов новость о том, что Флинт жив. Услышав об этом, Вудс Роджерс поджидает капитана на берегу. Флинт рассказывает губернатору, что прежде хотел заключить мир с англичанами, но после смерти Миранды изменил свое решение. Роджерс обещает ему, что отныне ни один пират не получит помилования. Тем временем Энн Бонни передает сокровища англичанам. Дальше Джека и золото должны перевезти на корабль, ожидающий у южного побережья. Согласно плану Вейна, пираты нападут на карету, освободят Рэкхема и получат обратно богатства “Урки”. 
 

