Black Sails 2014 - 2017 episode 6 season 3

"Black Sails" season 3 all episodes
XIX.
Season 3 / Episode 1 23 January 2016
XX.
Season 3 / Episode 2 30 January 2016
XXI.
Season 3 / Episode 3 6 February 2016
XXII.
Season 3 / Episode 4 13 February 2016
XXIII.
Season 3 / Episode 5 20 February 2016
XXIV.
Season 3 / Episode 6 27 February 2016
XXV.
Season 3 / Episode 7 5 March 2016
XXVI.
Season 3 / Episode 8 12 March 2016
XXVII.
Season 3 / Episode 9 19 March 2016
XXVIII.
Season 3 / Episode 10 26 March 2016
Episode description

В 3 сезоне 6 серии сериала “Черные паруса” Флинт отправляется на поиски Чарльза Вейна. Джон Сильвер остается в поселении, чтобы наладить отношения туземцев и пиратов. У него начинает болеть нога, а затем появляется жар. Тем временем Флинт обучает бывших рабов корабельному делу. Вскоре они прибывают на остров Окракок, где расположилась команда Эдварда Тича. Флинт делится с Черной Бородой планами по захвату Нассау, однако легендарный пират не слишком заинтересован в сотрудничестве. Тогда Флинт обращается за помощью к Вейну. Так и не придя к согласию, Тич и Флинт собираются устроить поединок. Во время схватки Вейн объявляет, что хочет присоединиться к мятежу Флинта. 

Миссис Хадсон рассказывает Элеонор, что стала шпионкой не по собственной воле – агент испанской разведки Хуан Антонио Грандал угрожал ее ребенку. Рэкхем возвращается в Нассау, чтобы получить помилование, но его тут же арестовывают. Макс навещает его в тюрьме и советует так же, как она сама, принять сторону Роджерса и Элеонор. Рэкхем отправляет послание Бонни, якобы для того, чтобы она согласилась на обмен. На самом деле Энн, следуя плану Рэкхема, убивает посланника губернатора и забирает у него деньги.
 

