Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 3 Episode 5

Black Sails 2014 - 2017 episode 5 season 3

8.5 Rate
10 votes
"Black Sails" season 3 all episodes
XIX.
Season 3 / Episode 1 23 January 2016
XX.
Season 3 / Episode 2 30 January 2016
XXI.
Season 3 / Episode 3 6 February 2016
XXII.
Season 3 / Episode 4 13 February 2016
XXIII.
Season 3 / Episode 5 20 February 2016
XXIV.
Season 3 / Episode 6 27 February 2016
XXV.
Season 3 / Episode 7 5 March 2016
XXVI.
Season 3 / Episode 8 12 March 2016
XXVII.
Season 3 / Episode 9 19 March 2016
XXVIII.
Season 3 / Episode 10 26 March 2016
Episode description

В 3 сезоне 5 серии сериала “Черные паруса” раненый англичанами Скотт появляется на острове и сообщает Флинту, что в его отсутствие Нассау захватил Вудс Роджерс. Флинт и Красная Королева приходят к выводу, что им нужно объединиться против общего врага. Тем временем новый губернатор выясняет, что Энн Бонни и Джек Рэкхем сбежали. Он устанавливает новые порядки и создает совет, состоящий из торговцев и приближенных лиц. Макс, которая за это время сумела подняться в обществе и заслужить определенный авторитет на острове, оказывается не у дел. В обмен на место в совете Макс предлагает Роджерсу свою долю золота с “Урки-де-Лима”. 

Служанка Элеонор, миссис Хадсон, оказывается шпионкой испанцев. Она заявляет, что губернатор должен вернуть Испании золото “Урки”, все до последнего – в том числе доли Рэкхема, Энн Бонни и Макс. Рэкхем и Энн Бонни планируют покинуть остров, когда Джек вдруг понимает, что больше не хочет скрываться. Он признается Бонни, что хочет сделать себе имя в кругу законопослушных людей, и возвращается в Нассау за помилованием. Энн не скрывает своего разочарования. Красная Королева освобождает Флинта и его команду. Вместе они должны найти Чарльза Вейна, а затем – вернуть Нассау в руки пиратов.
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 72 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 37 comments
Now You See Me 3
Now You See Me 3 49 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more