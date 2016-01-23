В 3 сезоне 5 серии сериала “Черные паруса” раненый англичанами Скотт появляется на острове и сообщает Флинту, что в его отсутствие Нассау захватил Вудс Роджерс. Флинт и Красная Королева приходят к выводу, что им нужно объединиться против общего врага. Тем временем новый губернатор выясняет, что Энн Бонни и Джек Рэкхем сбежали. Он устанавливает новые порядки и создает совет, состоящий из торговцев и приближенных лиц. Макс, которая за это время сумела подняться в обществе и заслужить определенный авторитет на острове, оказывается не у дел. В обмен на место в совете Макс предлагает Роджерсу свою долю золота с “Урки-де-Лима”.

Служанка Элеонор, миссис Хадсон, оказывается шпионкой испанцев. Она заявляет, что губернатор должен вернуть Испании золото “Урки”, все до последнего – в том числе доли Рэкхема, Энн Бонни и Макс. Рэкхем и Энн Бонни планируют покинуть остров, когда Джек вдруг понимает, что больше не хочет скрываться. Он признается Бонни, что хочет сделать себе имя в кругу законопослушных людей, и возвращается в Нассау за помилованием. Энн не скрывает своего разочарования. Красная Королева освобождает Флинта и его команду. Вместе они должны найти Чарльза Вейна, а затем – вернуть Нассау в руки пиратов.

