В 3 сезоне 4 серии сериала “Черные паруса” экипаж “Моржа”, высадившись на берег, восстанавливает силы после изнурительных недель в море. Сильвер предполагает, что нападение Хорниголда предвещает появление Королевского флота у берегов Нассау. Флинт уверен, что британские войска уже прибыли на остров. Беседу прерывает появление вооруженных маронов. Команду ведут вглубь джунглей, где расположено большое поселение. Глава общины, Красная Королева, допрашивает пиратов, а затем приказывает посадить их в клетки. Сильверу удается побеседовать с дочерью Королевы, девушкой по имени Мади. Он пытается убедить Мади, что пираты не желают зла ее людям. Девушка обещает поговорить со своим отцом.

Узнав о том, что за поимку Вейна назначена награда, пираты осаждают крепость. В голову Рэкхема приходит идея, как можно спасти капитана. Оказавшись на корабле Тича, Вейн узнает, что Элеонор Гатри прибыла в Нассау вместе с Роджерсом. Британский флот пытается заблокировать пиратам выход из гавани, но Черная Борода хитростью заставляет противника разомкнуть ряды и пропустить его корабль в открытое море. Тем временем Скотт помогает бежать с острова темнокожим рабам. Выясняется, что он и есть отец Мади, много лет снабжающий общину всем необходимым.

