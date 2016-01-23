Menu
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 3 Episode 4

Black Sails 2014 - 2017 episode 4 season 3

"Black Sails" season 3 all episodes
XIX.
Season 3 / Episode 1 23 January 2016
XX.
Season 3 / Episode 2 30 January 2016
XXI.
Season 3 / Episode 3 6 February 2016
XXII.
Season 3 / Episode 4 13 February 2016
XXIII.
Season 3 / Episode 5 20 February 2016
XXIV.
Season 3 / Episode 6 27 February 2016
XXV.
Season 3 / Episode 7 5 March 2016
XXVI.
Season 3 / Episode 8 12 March 2016
XXVII.
Season 3 / Episode 9 19 March 2016
XXVIII.
Season 3 / Episode 10 26 March 2016
Episode description

В 3 сезоне 4 серии сериала “Черные паруса” экипаж “Моржа”, высадившись на берег, восстанавливает силы после изнурительных недель в море. Сильвер предполагает, что нападение Хорниголда предвещает появление Королевского флота у берегов Нассау. Флинт уверен, что британские войска уже прибыли на остров. Беседу прерывает появление вооруженных маронов. Команду ведут вглубь джунглей, где расположено большое поселение. Глава общины, Красная Королева, допрашивает пиратов, а затем приказывает посадить их в клетки. Сильверу удается побеседовать с дочерью Королевы, девушкой по имени Мади. Он пытается убедить Мади, что пираты не желают зла ее людям. Девушка обещает поговорить со своим отцом.

Узнав о том, что за поимку Вейна назначена награда, пираты осаждают крепость. В голову Рэкхема приходит идея, как можно спасти капитана. Оказавшись на корабле Тича, Вейн узнает, что Элеонор Гатри прибыла в Нассау вместе с Роджерсом. Британский флот пытается заблокировать пиратам выход из гавани, но Черная Борода хитростью заставляет противника разомкнуть ряды и пропустить его корабль в открытое море. Тем временем Скотт помогает бежать с острова темнокожим рабам. Выясняется, что он и есть отец Мади, много лет снабжающий общину всем необходимым. 
 

