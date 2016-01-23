Menu
Black Sails Seasons Season 3 Episode 3

Black Sails 2014 - 2017 episode 3 season 3

8.8 Rate
10 votes
"Black Sails" season 3 all episodes
XIX.
Season 3 / Episode 1 23 January 2016
XX.
Season 3 / Episode 2 30 January 2016
XXI.
Season 3 / Episode 3 6 February 2016
XXII.
Season 3 / Episode 4 13 February 2016
XXIII.
Season 3 / Episode 5 20 February 2016
XXIV.
Season 3 / Episode 6 27 February 2016
XXV.
Season 3 / Episode 7 5 March 2016
XXVI.
Season 3 / Episode 8 12 March 2016
XXVII.
Season 3 / Episode 9 19 March 2016
XXVIII.
Season 3 / Episode 10 26 March 2016
Episode description

В 3 сезоне 3 серии сериала “Черные паруса” в Нассау узнают о приближении Роджерса и его флота. Рэкхем призывает пиратов сплотиться против общего врага, но большинство из них уже смирились с грядущим поражением. На совете Черная Борода сообщает неутешительные новости о Флинте и обещает предоставить свои корабли для обороны острова. Взамен Тич требует, чтобы после битвы Чарльз Вейн покинул Нассау вместе с ним и стал его преемником. Прибывший к острову флот Роджерса натыкается на глухую оборону. Хорниголд отправляется на берег, якобы для того, чтобы предложить пиратам помилование. Многие мятежники складывают оружие.

Команда “Моржа” изнывает от зноя, жажды и голода. Несмотря на возражения Сильвера, Флинт предлагает выдавать продовольствие только самым необходимым членам экипажа, а затем казнит двух пиратов, подозреваемых в краже еды. Джон Сильвер понимает, что больше не может это терпеть. Заметив за бортом мертвого кита, Флинт и Сильвер отправляются на разведку. Выясняется, что кит уже не годен для пищи, зато им удается убить акулу. На обратном пути Сильвер признается Флинту, что солгал ему об “Урке-де-Лима”. В паруса “Моржа” возвращается ветер. Он приводит корабль на остров, населенный маронами - беглыми рабами. 
 

