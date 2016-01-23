В 3 сезоне 2 серии сериала “Черные паруса” Флинту снится, что вокруг его корабля кружат призраки. Среди них есть и Миранда Барлоу. Проснувшись, он узнает от Билли Бонса, что разрыв между “Моржом” и кораблем Хорниголда уменьшается. Флинт отдает приказ двигаться прямо в шторм. Сильвер сетует на то, что они не избавились от преследователей с помощью хитрости. Вудс Роджерс демонстрирует Элеонор свой флот, а также намекает, что в случае обмана ее ждет казнь. Гатри возражает, что еще пригодится ему в Нассау, с порядками и людьми которого Роджерс совсем не знаком. Макс уговаривает Рэкхема обменять золото на товары, с которыми в случае опасности будет легче покинуть остров.

Элеонор рассказывает Роджерсу о том, как сумела прогнать с острова самого опасного пирата - Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода, а затем переманила на свою сторону его союзника Вейна. Тем временем Тич находит Вейна и говорит, что простил ему былое предательство. Команда “Моржа” борется со стихией не только на палубе, но и внутри корабля - в прорехи на корпусе просачивается вода. Во время шторма погибает несколько членов экипажа. Хорниголд возвращается на корабль Роджерса, уверенный, что Флинт и его люди мертвы. Спустя некоторое время Флинт приходит в себя после очередного кошмара и обнаруживает, что бурю сменил штиль.

