Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 3 Episode 10

Black Sails 2014 - 2017 episode 10 season 3

9.7 Rate
10 votes
"Black Sails" season 3 all episodes
XIX.
Season 3 / Episode 1 23 January 2016
XX.
Season 3 / Episode 2 30 January 2016
XXI.
Season 3 / Episode 3 6 February 2016
XXII.
Season 3 / Episode 4 13 February 2016
XXIII.
Season 3 / Episode 5 20 February 2016
XXIV.
Season 3 / Episode 6 27 February 2016
XXV.
Season 3 / Episode 7 5 March 2016
XXVI.
Season 3 / Episode 8 12 March 2016
XXVII.
Season 3 / Episode 9 19 March 2016
XXVIII.
Season 3 / Episode 10 26 March 2016
Episode description

В 3 сезоне 10 серии сериала “Черные паруса” на острове туземцев Флинт, Сильвер и Рэкхем глубокой ночью закапывают сокровища в землю. Оставшись наедине с Флинтом, Джон расспрашивает его об истинных причинах ненависти к англичанам. Капитан рассказывает ему о Томасе Гамильтоне, которого поместили в лечебницу для душевнобольных и довели до самоубийства. На следующий день британские солдаты атакуют остров, а корабли капитана Чемберлена обстреливают берег из пушек. Флинт и его люди вынуждены отступить вглубь джунглей. Позднее они хитростью заманивают противников в ловушку и расправляются с ними. 

В море на помощь Рэкхему и Энн Бонни неожиданно приходит Черная Борода. Вместе они мстят англичанам за смерть Вейна. Энн Бонни берет на абордаж корабль Хорниголда. Англичанам приходится отступить. Пока Флинт, Сильвер, Черная Борода, Рэкхем и Мади обсуждают дальнейшие действия, Билли Бонс и его союзники ведут тихую войну с губернатором Нассау и мстят пиратам, ставшим на сторону Роджерса и Гатри. Однако своим лидером восставшие морские разбойники хотят видеть вовсе не Флинта. На совете Макс зачитывает письмо-ультиматум, под которым стоит подпись Долговязого Джона Сильвера.
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 72 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 37 comments
Now You See Me 3
Now You See Me 3 49 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more