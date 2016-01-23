В 3 сезоне 10 серии сериала “Черные паруса” на острове туземцев Флинт, Сильвер и Рэкхем глубокой ночью закапывают сокровища в землю. Оставшись наедине с Флинтом, Джон расспрашивает его об истинных причинах ненависти к англичанам. Капитан рассказывает ему о Томасе Гамильтоне, которого поместили в лечебницу для душевнобольных и довели до самоубийства. На следующий день британские солдаты атакуют остров, а корабли капитана Чемберлена обстреливают берег из пушек. Флинт и его люди вынуждены отступить вглубь джунглей. Позднее они хитростью заманивают противников в ловушку и расправляются с ними.

В море на помощь Рэкхему и Энн Бонни неожиданно приходит Черная Борода. Вместе они мстят англичанам за смерть Вейна. Энн Бонни берет на абордаж корабль Хорниголда. Англичанам приходится отступить. Пока Флинт, Сильвер, Черная Борода, Рэкхем и Мади обсуждают дальнейшие действия, Билли Бонс и его союзники ведут тихую войну с губернатором Нассау и мстят пиратам, ставшим на сторону Роджерса и Гатри. Однако своим лидером восставшие морские разбойники хотят видеть вовсе не Флинта. На совете Макс зачитывает письмо-ультиматум, под которым стоит подпись Долговязого Джона Сильвера.

