В 3 сезоне 1 серии сериала “Черные паруса” капитан Флинт жестоко расправляется со всеми магистратами, которые выступают против пиратов. Сильвер предостерегает капитана об опасностях, которыми могут обернуться эти набеги для всей команды. В открытом море Вейн сталкивается с голландским торговым судном, хозяин которого избавляется от лишнего груза - рабов, выбрасывая их за борт. Вейн спасает пленников и убивает торговца. Позже выясняется, что рабы могут быть полезны для восстановления форта в Нассау. Тем временем Флинт и его команда попадают в западню, устроенную Хорниголдом, который теперь сотрудничает с Королевским флотом.

Вейн и Рэкхем опасаются, что украденное золото может навлечь на их головы гнев англичан и испанцев. В Англии Элеонор Гатри знакомится с Вудсом Роджерсом, новым губернатором Нью-Провиденса. Он просит девушку составить список тех пиратов, которых можно помиловать, и тех, кого необходимо казнить. В ответ Гатри называет лишь одно имя - Чарльз Вейн. Пока он жив, все усилия Роджерса, направленные на восстановление острова, будут напрасными. Корабль Флинта, спасаясь от преследователей, направляется прямо в эпицентр шторма. В Нассау прибывает Черная Борода. Он разыскивает своего старого друга, Чарльза Вейна.

