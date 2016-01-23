Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 3 Episode 1

Black Sails 2014 - 2017 episode 1 season 3

8.9 Rate
10 votes
"Black Sails" season 3 all episodes
XIX.
Season 3 / Episode 1 23 January 2016
XX.
Season 3 / Episode 2 30 January 2016
XXI.
Season 3 / Episode 3 6 February 2016
XXII.
Season 3 / Episode 4 13 February 2016
XXIII.
Season 3 / Episode 5 20 February 2016
XXIV.
Season 3 / Episode 6 27 February 2016
XXV.
Season 3 / Episode 7 5 March 2016
XXVI.
Season 3 / Episode 8 12 March 2016
XXVII.
Season 3 / Episode 9 19 March 2016
XXVIII.
Season 3 / Episode 10 26 March 2016
Episode description

В 3 сезоне 1 серии сериала “Черные паруса” капитан Флинт жестоко расправляется со всеми магистратами, которые выступают против пиратов. Сильвер предостерегает капитана об опасностях, которыми могут обернуться эти набеги для всей команды. В открытом море Вейн сталкивается с голландским торговым судном, хозяин которого избавляется от лишнего груза - рабов, выбрасывая их за борт. Вейн спасает пленников и убивает торговца. Позже выясняется, что рабы могут быть полезны для восстановления форта в Нассау. Тем временем Флинт и его команда попадают в западню, устроенную Хорниголдом, который теперь сотрудничает с Королевским флотом. 

Вейн и Рэкхем опасаются, что украденное золото может навлечь на их головы гнев англичан и испанцев. В Англии Элеонор Гатри знакомится с Вудсом Роджерсом, новым губернатором Нью-Провиденса. Он просит девушку составить список тех пиратов, которых можно помиловать, и тех, кого необходимо казнить. В ответ Гатри называет лишь одно имя - Чарльз Вейн. Пока он жив, все усилия Роджерса, направленные на восстановление острова, будут напрасными. Корабль Флинта, спасаясь от преследователей, направляется прямо в эпицентр шторма. В Нассау прибывает Черная Борода. Он разыскивает своего старого друга, Чарльза Вейна. 
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 81 comments
Zootopia 2
Zootopia 2 33 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 49 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more