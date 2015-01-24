Menu
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 2 Episode 9

Black Sails 2014 - 2017 episode 9 season 2

"Black Sails" season 2 all episodes
IX.
Season 2 / Episode 1 24 January 2015
X.
Season 2 / Episode 2 31 January 2015
XI.
Season 2 / Episode 3 7 February 2015
XII.
Season 2 / Episode 4 14 February 2015
XIII.
Season 2 / Episode 5 21 February 2015
XIV.
Season 2 / Episode 6 28 February 2015
XV.
Season 2 / Episode 7 7 March 2015
XVI.
Season 2 / Episode 8 14 March 2015
XVII.
Season 2 / Episode 9 21 March 2015
XVIII.
Season 2 / Episode 10 28 March 2015
Episode description

Во 2 сезоне 9 серии сериала “Черные паруса” Элеонор скорбит по отцу. Отныне она объявляет войну Чарльзу Вейну и говорит Макс, что каждый житель острова должен решить, на чьей он стороне. Покинув таверну, проститутка советует Рэкхему как можно скорее отправляться в экспедицию. Тем временем в Чарльзтауне Флинт и миссис Барлоу беседуют с лордом Эшем. Миранда признается, что убийство Альфреда Гамильтона - ее затея. Флинт сообщает лорду, что многие пираты готовы стать законопослушными моряками или торговцами. Эш обещает обдумать его предложение. В гавани мистер Скотт и Дули замечают что-то неладное неподалеку от корабля. Когда наступают сумерки, судно атакуют Вейн со своими людьми.

Сильверу и Винсенту удается избежать резни на корабле. Чтобы расстроить планы Вейна, Сильвер перерезает форштаг, и корабль кренится на бок. Элеонор встречается с мистером Андерхиллом и заявляет, что хочет положить конец пиратству на острове. Тем временем ее люди нападают на команду Рэкхема. Спасшиеся Джек, Энн Бонни и Макс решают немедленно отплыть. Во время ужина с лордом Эшем Миранда понимает, что именно по его вине Томаса упекли в лечебницу, а их с Джеймсом выслали из Англии. Когда женщина высказывает свои догадки, помощник Эша убивает ее выстрелом в голову, а затем нападает на Флинта. Хорниголд и Дюфрейн берут Элеонор в плен и передают ее в руки испанцев. 
 

Authorisation by email

