Во 2 сезоне 9 серии сериала “Черные паруса” Элеонор скорбит по отцу. Отныне она объявляет войну Чарльзу Вейну и говорит Макс, что каждый житель острова должен решить, на чьей он стороне. Покинув таверну, проститутка советует Рэкхему как можно скорее отправляться в экспедицию. Тем временем в Чарльзтауне Флинт и миссис Барлоу беседуют с лордом Эшем. Миранда признается, что убийство Альфреда Гамильтона - ее затея. Флинт сообщает лорду, что многие пираты готовы стать законопослушными моряками или торговцами. Эш обещает обдумать его предложение. В гавани мистер Скотт и Дули замечают что-то неладное неподалеку от корабля. Когда наступают сумерки, судно атакуют Вейн со своими людьми.

Сильверу и Винсенту удается избежать резни на корабле. Чтобы расстроить планы Вейна, Сильвер перерезает форштаг, и корабль кренится на бок. Элеонор встречается с мистером Андерхиллом и заявляет, что хочет положить конец пиратству на острове. Тем временем ее люди нападают на команду Рэкхема. Спасшиеся Джек, Энн Бонни и Макс решают немедленно отплыть. Во время ужина с лордом Эшем Миранда понимает, что именно по его вине Томаса упекли в лечебницу, а их с Джеймсом выслали из Англии. Когда женщина высказывает свои догадки, помощник Эша убивает ее выстрелом в голову, а затем нападает на Флинта. Хорниголд и Дюфрейн берут Элеонор в плен и передают ее в руки испанцев.

