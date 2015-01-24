Во 2 сезоне 8 серии сериала “Черные паруса” Флинт и его команда отправляются в Чарльзтаун. Мало-помалу мнение Эбигейл о пиратах начинает меняться в лучшую сторону. Особый интерес у нее вызывает Билли Бонс. По просьбе девушки Флинт рассказывает о прошлом Билли. Бывшая управляющая борделя, миссис Мэйплтон, шпионит за проститутками по приказу Элеонор. Мадам рассказывает Гатри о загадочном исчезновении Шарлотты, а также о намерениях Макс и Рэкхема отправиться за золотом “Урки-де-Лима”. Тем временем Винсент, один из двух пиратов, знающих правду об “Урке”, убивает второго осведомленного пирата, Николаса. Сильвер в шоке от произошедшего.

Рэкхем, Макс и их сообщник, квартирмейстер Фезерстоун, решают, что добытое золото безопаснее всего будет хранить в крепости. Тем временем Флинт прибывает в Чарльзтаун. Выясняется, что причина ненависти лорда Эша к пиратам кроется в прошлом: несколько лет назад Флинт из мести убил Альфреда Гамильтона, отца Томаса и друга Питера. Девушка предупреждает капитана, что ему опасно оставаться в городе. Однако Флинт вместе с Мирандой сходит на берег. Вейн убивает и распинает Ричарда Гатри как предателя, а затем отправляется в Чарльзтаун, чтобы получить желанный выкуп за Эбигейл.

