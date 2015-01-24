Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 2 Episode 8

Black Sails 2014 - 2017 episode 8 season 2

8.6 Rate
10 votes
"Black Sails" season 2 all episodes
IX.
Season 2 / Episode 1 24 January 2015
X.
Season 2 / Episode 2 31 January 2015
XI.
Season 2 / Episode 3 7 February 2015
XII.
Season 2 / Episode 4 14 February 2015
XIII.
Season 2 / Episode 5 21 February 2015
XIV.
Season 2 / Episode 6 28 February 2015
XV.
Season 2 / Episode 7 7 March 2015
XVI.
Season 2 / Episode 8 14 March 2015
XVII.
Season 2 / Episode 9 21 March 2015
XVIII.
Season 2 / Episode 10 28 March 2015
Episode description

Во 2 сезоне 8 серии сериала “Черные паруса” Флинт и его команда отправляются в Чарльзтаун. Мало-помалу мнение Эбигейл о пиратах начинает меняться в лучшую сторону. Особый интерес у нее вызывает Билли Бонс. По просьбе девушки Флинт рассказывает о прошлом Билли. Бывшая управляющая борделя, миссис Мэйплтон, шпионит за проститутками по приказу Элеонор. Мадам рассказывает Гатри о загадочном исчезновении Шарлотты, а также о намерениях Макс и Рэкхема отправиться за золотом “Урки-де-Лима”. Тем временем Винсент, один из двух пиратов, знающих правду об “Урке”, убивает второго осведомленного пирата, Николаса. Сильвер в шоке от произошедшего. 

Рэкхем, Макс и их сообщник, квартирмейстер Фезерстоун, решают, что добытое золото безопаснее всего будет хранить в крепости. Тем временем Флинт прибывает в Чарльзтаун. Выясняется, что причина ненависти лорда Эша к пиратам кроется в прошлом: несколько лет назад Флинт из мести убил Альфреда Гамильтона, отца Томаса и друга Питера. Девушка предупреждает капитана, что ему опасно оставаться в городе. Однако Флинт вместе с Мирандой сходит на берег. Вейн убивает и распинает Ричарда Гатри как предателя, а затем отправляется в Чарльзтаун, чтобы получить желанный выкуп за Эбигейл. 
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Rapaces
Rapaces 1 comment
Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 87 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 56 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more