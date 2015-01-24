Во 2 сезоне 7 серии сериала “Черные паруса” Элеонор убеждает бывшую пленницу довериться Миранде и капитану Флинту. В Нассау возвращаются два пирата, посланные следить за испанцами. Они сообщают, что все золото “Урки-де-Лима” увезли два испанских корабля. В рядах морских разбойников начинается раскол. Одни, подобно Билли Бонсу, готовы следовать за Флинтом, который намерен вернуть Эбигейл отцу. Дюфрейн и его сторонники собираются выдать капитана властям в обмен на помилование. В борделе Макс избавляется от всех улик, которые могли бы бросить тень на Энн Бонни. В благодарность та рассказывает проститутке историю своего знакомства с Джеком Рэкхемом. Когда-то он спас ее от мужа-тирана.

Тем временем Элеонор пытается вывести Эбигейл из крепости. На полдороги их догоняет Вейн и напоминает любовнице обо всем, что сделал для нее. Элеонор остается глуха к его мольбам и уводит пленницу прочь. Сильвер сообщает Макс, что на самом деле золото “Урки” по-прежнему на месте, и стеречь его некому - все испанские моряки умерли от болезней. Он спрашивает проститутку, не знает ли она капитана, готового отправиться в экспедицию. Ричард Гатри возвращается из города, когда его карету на пустынной дороге останавливают неизвестные.

