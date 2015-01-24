Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 2 Episode 7

Black Sails 2014 - 2017 episode 7 season 2

8.4 Rate
10 votes
"Black Sails" season 2 all episodes
IX.
Season 2 / Episode 1 24 January 2015
X.
Season 2 / Episode 2 31 January 2015
XI.
Season 2 / Episode 3 7 February 2015
XII.
Season 2 / Episode 4 14 February 2015
XIII.
Season 2 / Episode 5 21 February 2015
XIV.
Season 2 / Episode 6 28 February 2015
XV.
Season 2 / Episode 7 7 March 2015
XVI.
Season 2 / Episode 8 14 March 2015
XVII.
Season 2 / Episode 9 21 March 2015
XVIII.
Season 2 / Episode 10 28 March 2015
Episode description

Во 2 сезоне 7 серии сериала “Черные паруса” Элеонор убеждает бывшую пленницу довериться Миранде и капитану Флинту. В Нассау возвращаются два пирата, посланные следить за испанцами. Они сообщают, что все золото “Урки-де-Лима” увезли два испанских корабля. В рядах морских разбойников начинается раскол. Одни, подобно Билли Бонсу, готовы следовать за Флинтом, который намерен вернуть Эбигейл отцу. Дюфрейн и его сторонники собираются выдать капитана властям в обмен на помилование. В борделе Макс избавляется от всех улик, которые могли бы бросить тень на Энн Бонни. В благодарность та рассказывает проститутке историю своего знакомства с Джеком Рэкхемом. Когда-то он спас ее от мужа-тирана. 

Тем временем Элеонор пытается вывести Эбигейл из крепости. На полдороги их догоняет Вейн и напоминает любовнице обо всем, что сделал для нее. Элеонор остается глуха к его мольбам и уводит пленницу прочь. Сильвер сообщает Макс, что на самом деле золото “Урки” по-прежнему на месте, и стеречь его некому - все испанские моряки умерли от болезней. Он спрашивает проститутку, не знает ли она капитана, готового отправиться в экспедицию. Ричард Гатри возвращается из города, когда его карету на пустынной дороге останавливают неизвестные.
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Rapaces
Rapaces 1 comment
Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 87 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 56 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more