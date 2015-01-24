Menu
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 2 Episode 6

Black Sails 2014 - 2017 episode 6 season 2

8.2 Rate
10 votes
"Black Sails" season 2 all episodes
IX.
Season 2 / Episode 1 24 January 2015
X.
Season 2 / Episode 2 31 January 2015
XI.
Season 2 / Episode 3 7 February 2015
XII.
Season 2 / Episode 4 14 February 2015
XIII.
Season 2 / Episode 5 21 February 2015
XIV.
Season 2 / Episode 6 28 February 2015
XV.
Season 2 / Episode 7 7 March 2015
XVI.
Season 2 / Episode 8 14 March 2015
XVII.
Season 2 / Episode 9 21 March 2015
XVIII.
Season 2 / Episode 10 28 March 2015
Episode description

Во 2 сезоне 6 серии сериала “Черные паруса” Флинт и Вейн прекращают драку по приказу Элеонор Гатри. Капитан Флинт обещает, что прекратит осаду крепости в обмен на Эбигейл Эш. Тем временем пираты ждут новостей на берегу. Внезапное появление Билли Бонса становится для них радостным событием. Несмотря на строгий запрет, Логан, чтобы скоротать время, отправляется к проституткам. В таверне Миранда, Флинт, Вейн и семейство Гатри обсуждают план спасения Нассау. Флинт уверен, что если пираты вернут Эшу родную дочь, все они могут надеяться на помилование. Вейн, недовольный таким поворотом дел, уходит с собрания. Рэкхем, получив собственный корабль, отправляется в плавание. 

Пираты засыпают Билли Бонса вопросами о том, что произошло между ним и Флинтом. В борделе проститутка по имени Шарлотта выманивает у Логана информацию о золоте “Урки-де-Лима”. Узнав об этом, Энн Бонни врывается в комнату и требует у пирата точные координаты галеона. В ответ Логан оскорбляет ее, за что получает нож в горло. Следом за ним Энн убивает Шарлотту. Чтобы об этом никто не узнал, Сильвер придумывает историю о побеге двух влюбленных. Флинт возвращается в лагерь и рассказывает пиратам о своем плане. Хорниголд недоволен, ведь при этом раскладе крепость остается у Вейна. Элеонор Гатри освобождает Эбигейл. 
 

