Во 2 сезоне 6 серии сериала “Черные паруса” Флинт и Вейн прекращают драку по приказу Элеонор Гатри. Капитан Флинт обещает, что прекратит осаду крепости в обмен на Эбигейл Эш. Тем временем пираты ждут новостей на берегу. Внезапное появление Билли Бонса становится для них радостным событием. Несмотря на строгий запрет, Логан, чтобы скоротать время, отправляется к проституткам. В таверне Миранда, Флинт, Вейн и семейство Гатри обсуждают план спасения Нассау. Флинт уверен, что если пираты вернут Эшу родную дочь, все они могут надеяться на помилование. Вейн, недовольный таким поворотом дел, уходит с собрания. Рэкхем, получив собственный корабль, отправляется в плавание.

Пираты засыпают Билли Бонса вопросами о том, что произошло между ним и Флинтом. В борделе проститутка по имени Шарлотта выманивает у Логана информацию о золоте “Урки-де-Лима”. Узнав об этом, Энн Бонни врывается в комнату и требует у пирата точные координаты галеона. В ответ Логан оскорбляет ее, за что получает нож в горло. Следом за ним Энн убивает Шарлотту. Чтобы об этом никто не узнал, Сильвер придумывает историю о побеге двух влюбленных. Флинт возвращается в лагерь и рассказывает пиратам о своем плане. Хорниголд недоволен, ведь при этом раскладе крепость остается у Вейна. Элеонор Гатри освобождает Эбигейл.

