Во 2 сезоне 5 серии сериала “Черные паруса” Джон Сильвер прячет выжившего Бонса в хижине. Он пытается внушить пленнику, что Флинт вовсе не хотел убивать Гейтса. Тем временем Миранда пытается придумать, как спасти остров. Во флешбэке рассказывается о том, как Джеймс МакГроу вернулся в Лондон после нескольких месяцев жизни в Нассау. Он сообщает Гамильтону и Эшу, что жена и ребенок нынешнего губернатора острова погибли от рук пиратов. Добиться для них помилования будет крайне сложно. В настоящем, изрядно обстреляв крепость из орудий, Флинт велит своей команде приготовиться к штурму. На берегу его встречает Миранда.

Выясняется, что в прошлом отец Томаса отправил сына в лечебницу для душевнобольных. Джеймса и Миранду вынуждают покинуть Лондон. Теперь же миссис Барлоу рассказывает Флинту о пленнице Вейна и просит его, освободив девушку, вернуть ее отцу. Возможно, это станет первым шагом на пути к новому, законопослушному Нассау. Мужчина сомневается в этом, ведь за прошедшие годы Питер Эш наверняка изменил свои взгляды. Ричард Гатри также пытается уговорить дочь заняться законным бизнесом. Флинт вспоминает Томаса Гамильтона и возникшие между ними чувства. Погрузившись в воспоминания, он не замечает, что в таверне его подстерегает Чарльз Вейн.

