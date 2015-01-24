Menu
Black Sails Seasons Season 2 Episode 5

Black Sails 2014 - 2017 episode 5 season 2

IX.
Season 2 / Episode 1 24 January 2015
X.
Season 2 / Episode 2 31 January 2015
XI.
Season 2 / Episode 3 7 February 2015
XII.
Season 2 / Episode 4 14 February 2015
XIII.
Season 2 / Episode 5 21 February 2015
XIV.
Season 2 / Episode 6 28 February 2015
XV.
Season 2 / Episode 7 7 March 2015
XVI.
Season 2 / Episode 8 14 March 2015
XVII.
Season 2 / Episode 9 21 March 2015
XVIII.
Season 2 / Episode 10 28 March 2015
Episode description

Во 2 сезоне 5 серии сериала “Черные паруса” Джон Сильвер прячет выжившего Бонса в хижине. Он пытается внушить пленнику, что Флинт вовсе не хотел убивать Гейтса. Тем временем Миранда пытается придумать, как спасти остров. Во флешбэке рассказывается о том, как Джеймс МакГроу вернулся в Лондон после нескольких месяцев жизни в Нассау. Он сообщает Гамильтону и Эшу, что жена и ребенок нынешнего губернатора острова погибли от рук пиратов. Добиться для них помилования будет крайне сложно. В настоящем, изрядно обстреляв крепость из орудий, Флинт велит своей команде приготовиться к штурму. На берегу его встречает Миранда. 

Выясняется, что в прошлом отец Томаса отправил сына в лечебницу для душевнобольных. Джеймса и Миранду вынуждают покинуть Лондон. Теперь же миссис Барлоу рассказывает Флинту о пленнице Вейна и просит его, освободив девушку, вернуть ее отцу. Возможно, это станет первым шагом на пути к новому, законопослушному Нассау. Мужчина сомневается в этом, ведь за прошедшие годы Питер Эш наверняка изменил свои взгляды. Ричард Гатри также пытается уговорить дочь заняться законным бизнесом. Флинт вспоминает Томаса Гамильтона и возникшие между ними чувства. Погрузившись в воспоминания, он не замечает, что в таверне его подстерегает Чарльз Вейн. 
 

