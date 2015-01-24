Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 2 Episode 4

Black Sails 2014 - 2017 episode 4 season 2

8.3 Rate
10 votes
"Black Sails" season 2 all episodes
IX.
Season 2 / Episode 1 24 January 2015
X.
Season 2 / Episode 2 31 January 2015
XI.
Season 2 / Episode 3 7 February 2015
XII.
Season 2 / Episode 4 14 February 2015
XIII.
Season 2 / Episode 5 21 February 2015
XIV.
Season 2 / Episode 6 28 February 2015
XV.
Season 2 / Episode 7 7 March 2015
XVI.
Season 2 / Episode 8 14 March 2015
XVII.
Season 2 / Episode 9 21 March 2015
XVIII.
Season 2 / Episode 10 28 March 2015
Episode description

Во 2 сезоне 4 серии сериала “Черные паруса” выясняется, что “ценным грузом” Лоу была похищенная дочь лорда Эша Эбигейл. Флинт предлагает Вейну мирно сдать форт Хорниголду, иначе битвы не миновать. Элеонор сообщает любовнику, что его положение при осаде крайне невыгодное - Хорниголд наверняка рассказал Флинту обо всех слабых местах крепости, и при атаке тот воспользуется своими знаниями. Корабль, захваченный Флинтом, бросает якорь в порту Нассау. Элеонор пытается отговорить капитана от идеи атаковать форт - главную защиту острова от британцев и испанцев. Во флешбеке Томас ожидает прибытия своего отца, лорда Альфреда Гамильтона - тот хочет выслушать планы сына по борьбе с пиратством. Томас поддерживает идею Джеймса о помиловании морских разбойников, чем навлекает на себя гнев отца. 

Вейн просит Эбигейл написать письмо ее отцу. В обмен на жизнь девушки капитан требует у лорда Эша 250 000 фунтов. Тем временем Сильвер отправляется на берег, чтобы распустить среди пиратов слухи о Чарльзе Вейне. Там он узнает о возвращении Билли Бонса. Ричард Гатри приезжает в город, чтобы помочь дочери. Пастор Ламбрик рассказывает Миранде о пленнице Вейна. Женщина вспоминает, что единственным, кто когда-то поддержал идеи ее мужа, был лорд Питер Эш. Тем временем Флинт начинает атаку на крепость. 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Rapaces
Rapaces 1 comment
Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 87 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 56 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more