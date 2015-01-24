Во 2 сезоне 3 серии сериала “Черные паруса” вернувшиеся из экспедиции пираты решают пришвартоваться не в Нассау, а неподалеку, на острове Нью-Провиденс. В дальнейшем Флинт намерен вернуться за золотом “Урки”, поэтому отправляет обратно двух человек, чтобы они следили за испанцами. Также в грядущем плавании капитан собирается заручиться поддержкой Хорниголда. Нед Лоу заключает сделку с Чарльзом Вейном. Элеонор приходит к Миранде и просит устроить встречу с мистером Андерхиллом, в доме которого укрывается ее отец. Прибыв в Нассау, Сильвер и Флинт понимают, что форт больше не принадлежит Хорниголду.

Вейн хочет выяснить, что за ценный груз прячет на своем борту Нед Лоу. За помощью он отправляется к Макс. Проститутка готова помочь в обмен на корабль для Энн Бонни и Рэкхема. На глазах у всех Вейн восстанавливает авторитет своего бывшего квартирмейстера. Затем Вейн навещает Лоу на его корабле под предлогом сотрудничества. Пока Вейн отвлекает капитана, его люди расправляются с экипажем “Причуды”. Затем Вейн отрезает Лоу голову и преподносит ее Элеонор. Тем временем Флинт и Хорниголд объединяют свои усилия для экспедиции. Но прежде им необходимо нейтрализовать угрозу, исходящую от Чарльза Вейна.