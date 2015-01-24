Menu
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 2 Episode 2

Black Sails 2014 - 2017 episode 2 season 2

8.8 Rate
10 votes
"Black Sails" season 2 all episodes
IX.
Season 2 / Episode 1 24 January 2015
X.
Season 2 / Episode 2 31 January 2015
XI.
Season 2 / Episode 3 7 February 2015
XII.
Season 2 / Episode 4 14 February 2015
XIII.
Season 2 / Episode 5 21 February 2015
XIV.
Season 2 / Episode 6 28 February 2015
XV.
Season 2 / Episode 7 7 March 2015
XVI.
Season 2 / Episode 8 14 March 2015
XVII.
Season 2 / Episode 9 21 March 2015
XVIII.
Season 2 / Episode 10 28 March 2015
Episode description

Во 2 сезоне 2 серии сериала “Черные паруса” командир “Скарборо” подвергает изощренным пыткам пленника, который оказывается Билли Бонсом. Во флешбэке Джеймс МакГроу и Томас Гамильтон обсуждают, каким образом британские власти могут вернуть контроль над пиратским Нассау. По мнению Джеймса, единственный способ - создать на острове колонию во главе с честным губернатором. Позже МакГроу вступает в драку с офицерами, которые отпускают оскорбительные намеки в адрес его самого, Томаса и Миранды. В настоящем Сильвер обдумывает, как посеять разлад в рядах пиратов - и ему это удается. Флинт дает Дюфрейну совет не поворачивать на восток, чтобы сократить путь, однако тот поступает по-своему. 

Квартирмейстер “Причуды” Микс обращается к Элеонор за помощью. Ему кажется, что Лоу замышляет что-то недоброе. Во время заседания консорциума капитан Лоуренс рассказывает о проблемах, возникших у него во время последней сделки. Дело в том, что фамилия Гатри больше не пользуется авторитетом. В баре Лоу, желая запугать Элеонор, на ее глазах убивает Микса, а затем О’Мэлли. Рэкхем замечает, что между Энн и Макс что-то происходит. Поразмыслив, он приходит к выводу, что им выгоднее работать втроем. На пути в Нассау пиратам попадается торговый корабль. Дюфрейн хочет атаковать его, но в бою команда убеждается, что новый капитан в подметки не годится прежнему. Бразды правления снова переходят в руки Флинта.
 

