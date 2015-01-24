Во 2 сезоне 10 серии сериала “Черные паруса” Вейн и его люди узнают о грядущей казни Флинта и собираются ее предотвратить. На другой половине корабля Бонс, Сильвер и другие пленники сидят, закованные в цепи. Билли Бонс говорит Сильверу, что пираты хотят видеть его своим квартирмейстером. Внезапно появившиеся люди Вейна хватают Джона и куда-то уводят. Выясняется, что Дженкс и Винсент собираются бежать, но прежде они хотят переманить людей Флинта на свою сторону. Сильвер отказывается им помогать, завязывается схватка. Дженкс укладывает Сильвера на стол и начинает ломать его ногу обухом топора. Тем временем в Чарльзтауне идет суд над Флинтом. Внезапно появившийся Чарльз Вейн зачитывает отрывки из дневника Эбигейл, где девушка хорошо отзывается о капитане и его людях. Прокурор успокаивает Эша - присяжные уже вынесли пирату приговор.

Перед казнью люди Вейна захватывают оружие на стенах города, и, развернув пушки, открывают огонь по Чарльзтауну. Среди горожан начинается паника, в хаосе Флинт смертельно ранит Эша. Вместе с Вейном он возвращается на корабль. Билли Бонс спасает Сильвера от гибели, однако позднее доктору Хоуэллу приходится ампутировать поврежденную ногу Джона. Придя в себя, парень узнает о том, что он назначен квартирмейстером. Также до Флинта доходят новости об аресте Элеонор Гатри. Рэкхем и Энн Бонни возвращаются в Нассау с золотом “Урки-де-Лима”.

