Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 2 Episode 10

Black Sails 2014 - 2017 episode 10 season 2

9.7 Rate
10 votes
"Black Sails" season 2 all episodes
IX.
Season 2 / Episode 1 24 January 2015
X.
Season 2 / Episode 2 31 January 2015
XI.
Season 2 / Episode 3 7 February 2015
XII.
Season 2 / Episode 4 14 February 2015
XIII.
Season 2 / Episode 5 21 February 2015
XIV.
Season 2 / Episode 6 28 February 2015
XV.
Season 2 / Episode 7 7 March 2015
XVI.
Season 2 / Episode 8 14 March 2015
XVII.
Season 2 / Episode 9 21 March 2015
XVIII.
Season 2 / Episode 10 28 March 2015
Episode description

Во 2 сезоне 10 серии сериала “Черные паруса” Вейн и его люди узнают о грядущей казни Флинта и собираются ее предотвратить. На другой половине корабля Бонс, Сильвер и другие пленники сидят, закованные в цепи. Билли Бонс говорит Сильверу, что пираты хотят видеть его своим квартирмейстером. Внезапно появившиеся люди Вейна хватают Джона и куда-то уводят. Выясняется, что Дженкс и Винсент собираются бежать, но прежде они хотят переманить людей Флинта на свою сторону. Сильвер отказывается им помогать, завязывается схватка. Дженкс укладывает Сильвера на стол и начинает ломать его ногу обухом топора. Тем временем в Чарльзтауне идет суд над Флинтом. Внезапно появившийся Чарльз Вейн зачитывает отрывки из дневника Эбигейл, где девушка хорошо отзывается о капитане и его людях. Прокурор успокаивает Эша - присяжные уже вынесли пирату приговор. 

Перед казнью люди Вейна захватывают оружие на стенах города, и, развернув пушки, открывают огонь по Чарльзтауну. Среди горожан начинается паника, в хаосе Флинт смертельно ранит Эша. Вместе с Вейном он возвращается на корабль. Билли Бонс спасает Сильвера от гибели, однако позднее доктору Хоуэллу приходится ампутировать поврежденную ногу Джона. Придя в себя, парень узнает о том, что он назначен квартирмейстером. Также до Флинта доходят новости об аресте Элеонор Гатри. Рэкхем и Энн Бонни возвращаются в Нассау с золотом “Урки-де-Лима”. 
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Rapaces
Rapaces 1 comment
Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 87 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 56 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more