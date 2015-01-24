Menu
Black Sails

Black Sails 2014 - 2017 episode 1 season 2

8.7 Rate
10 votes
"Black Sails" season 2 all episodes
IX.
Season 2 / Episode 1 24 January 2015
X.
Season 2 / Episode 2 31 January 2015
XI.
Season 2 / Episode 3 7 February 2015
XII.
Season 2 / Episode 4 14 February 2015
XIII.
Season 2 / Episode 5 21 February 2015
XIV.
Season 2 / Episode 6 28 February 2015
XV.
Season 2 / Episode 7 7 March 2015
XVI.
Season 2 / Episode 8 14 March 2015
XVII.
Season 2 / Episode 9 21 March 2015
XVIII.
Season 2 / Episode 10 28 March 2015
Episode description

Во 2 сезоне 1 серии сериала “Черные паруса” Флинт собирается проникнуть на уцелевший испанский корабль и захватить его - это единственный шанс спастись. Вместе с Сильвером они пробираются на борт под покровом ночи и убивают дозорного, но тут же попадаются испанцам. Во время допроса Сильвер притворяется, что готов сотрудничать с хозяевами корабля, а затем нападает на них и освобождает Флинта. На помощь им приходит подоспевшая команда “Моржа”. Во флешбэке рассказывается о прошлом капитана Флинта, настоящее имя которого - Джеймс МакГроу. В 1705 году, будучи лейтенантом Королевского флота, он знакомится с лордом Томасом Гамильтоном, мечтающим искоренить пиратство в Вест-Индии, а также его женой Мирандой. 

В Нассау назревает конфликт между Элеонор и Недом Лоу, капитаном “Причуды”. Выясняется, что за спиной у Гатри свои дела с капитанами ведет Макс. Возмущенная Энн Бонни требует выставить интриганку на улицу. Ночью проститутка приходит в комнату Энн и соблазняет ее. Дюфрейн сообщает Сильверу и Флинту, что после прибытия в Нассау они будут исключены из команды, а также лишатся всех прав на свою долю добычи. Когда пленники остаются наедине, Сильвер высказывает предположение, что Флинт не отступится просто так и вернет себе статус капитана, власть и золото. Флинт подтверждает его догадки. 
 

