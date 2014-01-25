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Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 1 Episode 8

Black Sails 2014 - 2017 episode 8 season 1

8.9 Rate
10 votes
"Black Sails" season 1 all episodes
I.
Season 1 / Episode 1 25 January 2014
II.
Season 1 / Episode 2 1 February 2014
III.
Season 1 / Episode 3 8 February 2014
IV.
Season 1 / Episode 4 15 February 2014
V.
Season 1 / Episode 5 22 February 2014
VI.
Season 1 / Episode 6 1 March 2014
VII.
Season 1 / Episode 7 8 March 2014
VIII.
Season 1 / Episode 8 15 March 2014
Episode description

В 1 сезоне 8 серии сериала “Черные паруса” пираты отправляются на поиски галеона. Флинт и Гейтс пытаются выведать у Сильвера ту информацию, которую он утаил. Рэкхем увольняет управляющую борделя миссис Мэйплтон. Его поступком недовольна Энн Бонни. Миссис Мэйплтон известно слишком многое, и теперь она может использовать свои сведения против них. Участники консорциума провожают в первый рейс судно капитана Лоуренса. Внезапно из форта Хорниголда кто-то открывает огонь по кораблям, расположенным в гавани. Этим человеком оказывается Вейн. Он обещает Элеонор, что больше не тронет корабли, если она сделает его своим деловым партнером. Гатри соглашается на его условия. 

Тем временем “Морж” и “Рейнджер” приближаются к заливу, где, по их расчетам, должна находиться “Урка-де-Лима”. Логан замечает на горизонте испанский военный корабль, вероятно, сопровождающий “Урку”. Пираты придумывают хитрый план, как приманить испанцев поближе, а затем расправиться с ними. Гейтс не собирается участвовать в этом, а напоследок заявляет капитану, что против него зреет заговор. Флинту приходится убить друга. Дюфрейн рассказывает команде о предательстве Флинта. Пока между мятежниками и капитаном идет борьба, приближаются испанцы и открывают огонь. Флинт и Сильвер приходят в себя на суше. По-видимому, накануне “Урка” и ее эскортный корабль потерпели крушение. С утеса пираты наблюдают за тем, как испанцы собирают на берегу золото.   
 

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