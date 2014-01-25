В 1 сезоне 7 серии сериала “Черные паруса” команда Флинта возвращается в Нассау. Элеонор рассказывает ему о переменах на острове, а также требует, чтобы капитан не причинял вреда Сильверу. В отсутствие Вейна дела в борделе идут неважно, Рэкхем понятия не имеет, как им управлять, а проститутки утаивают от хозяев почти всю выручку. Идель предлагает Макс поразмыслить над тем, чем заниматься дальше. После гибели Бонса квартирмейстером “Моржа” становится бывший счетовод Дюфрейн. Гейтс расспрашивает Флинта о его истинных отношениях с Мирандой и найденном на “Андромахе” письме. Капитан признается, что собирается по-своему распорядиться золотом “Урки-де-Лима”.

Пострадавший во время ремонта корабля пират по имени Рэндалл называет Сильвера вором, укравшим расписание “Урки-де-Лима”. Дюфрейн, доктор Хоуэлл и Де Грут проводят небольшое расследование, после которого приходят к выводу, что эти обвинения - не более чем бред сумасшедшего. Однако в дальнейшем Дюфрейн и Гейтс, поразмыслив, решают убить Флинта. В таверне проходит заседание нового консорциума. Вейн отправляется за помощью к бывшему пирату Альбинусу, между ними вспыхивает ссора. Альбинус жестоко избивает Вейна и бросает полуживого в могилу. Придя в себя, бывший капитан “Рейнджера” убивает Альбинуса.

