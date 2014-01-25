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Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 1 Episode 7

Black Sails 2014 - 2017 episode 7 season 1

8.2 Rate
10 votes
"Black Sails" season 1 all episodes
I.
Season 1 / Episode 1 25 January 2014
II.
Season 1 / Episode 2 1 February 2014
III.
Season 1 / Episode 3 8 February 2014
IV.
Season 1 / Episode 4 15 February 2014
V.
Season 1 / Episode 5 22 February 2014
VI.
Season 1 / Episode 6 1 March 2014
VII.
Season 1 / Episode 7 8 March 2014
VIII.
Season 1 / Episode 8 15 March 2014
Episode description

В 1 сезоне 7 серии сериала “Черные паруса” команда Флинта возвращается в Нассау. Элеонор рассказывает ему о переменах на острове, а также требует, чтобы капитан не причинял вреда Сильверу. В отсутствие Вейна дела в борделе идут неважно, Рэкхем понятия не имеет, как им управлять, а проститутки утаивают от хозяев почти всю выручку. Идель предлагает Макс поразмыслить над тем, чем заниматься дальше. После гибели Бонса квартирмейстером “Моржа” становится бывший счетовод Дюфрейн. Гейтс расспрашивает Флинта о его истинных отношениях с Мирандой и найденном на “Андромахе” письме. Капитан признается, что собирается по-своему распорядиться золотом “Урки-де-Лима”. 

Пострадавший во время ремонта корабля пират по имени Рэндалл называет Сильвера вором, укравшим расписание “Урки-де-Лима”. Дюфрейн, доктор Хоуэлл и Де Грут проводят небольшое расследование, после которого приходят к выводу, что эти обвинения - не более чем бред сумасшедшего. Однако в дальнейшем Дюфрейн и Гейтс, поразмыслив, решают убить Флинта. В таверне проходит заседание нового консорциума. Вейн отправляется за помощью к бывшему пирату Альбинусу, между ними вспыхивает ссора. Альбинус жестоко избивает Вейна и бросает полуживого в могилу. Придя в себя, бывший капитан “Рейнджера” убивает Альбинуса.
 

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