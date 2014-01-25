Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Black Sails Seasons Season 1 Episode 6

Black Sails 2014 - 2017 episode 6 season 1

8.2 Rate
10 votes
"Black Sails" season 1 all episodes
I.
Season 1 / Episode 1 25 January 2014
II.
Season 1 / Episode 2 1 February 2014
III.
Season 1 / Episode 3 8 February 2014
IV.
Season 1 / Episode 4 15 February 2014
V.
Season 1 / Episode 5 22 February 2014
VI.
Season 1 / Episode 6 1 March 2014
VII.
Season 1 / Episode 7 8 March 2014
VIII.
Season 1 / Episode 8 15 March 2014
Episode description

В 1 сезоне 6 серии сериала “Черные паруса” выясняется, что в трюме “Андромахи” Брайсон перевозит десятки рабов. В их числе оказывается и Скотт. Они надеются, что команда “Моржа” придет им на помощь. Билли Бонс находит среди бумаг Брайсона письмо, в котором Миранда Барлоу просит власти помиловать Флинта, связавшего свою жизнь с бесчестными людьми. Парень показывает это послание Гейтсу. Сигнал бедствия, который подают рабы, не остается незамеченным. Флинт считает, что пленники “Андромахи” смогут присоединиться к битве против Брайсона. Тем временем Миранда рассказывает пастору Ламбрику историю своего появления на острове, а затем соблазняет его.  

С помощью команды “Моржа” рабам удается освободиться и помочь Флинту в захвате “Андромахи”. Из-за взорвавшейся бочки с порохом и приближающегося “Скарборо” пиратам и бывшим пленникам приходится спешно покинуть корабль. Флинт спрашивает у Бонса, что было в найденном им письме, когда “Скарборо” открывает по пиратскому судну огонь из пушек. От мощного удара Билли падает за борт. С помощью Сильвера Энн устраивает засаду для команды “Рейнджера”, участники которой все эти дни насиловали Макс. Рэкхем обеспокоен тем, как отреагирует на случившееся Вейн. 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act 238 comments
Pressure
Pressure 3 comments
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour 207 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more