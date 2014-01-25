В 1 сезоне 5 серии сериала “Черные паруса” корабль Флинта преследует “Андромаху”. Перед битвой Билли Бонс расспрашивает Флинта о миссис Барлоу. Капитан уверяет Бонса, что слухи, которые распускают об этой женщине его недруги, не имеют ничего общего с реальностью. Тем временем на берегу Вейн, Рэкхем и Энн Бонни захватывают власть с борделе. Ричард Гатри обращается к жителям Нью-Провиденса с речью. Выясняется, что прибывший на остров Брайсон должен был уничтожить владения Гатри, но Ричарду удалось договориться с ним, обманув дочь и Флинта. В будущем он намерен покончить с пиратской вольницей на острове и начать сотрудничать с британскими властями. Из-за этого между Элеонор и Ричардом вспыхивает ссора.

На острове начинаются беспорядки. Пираты требуют, чтобы Гатри выплатили им все долги. Собрав капитанов в таверне, Элеонор заявляет, что собирается продолжить дело без своего отца. Положение Гатри шатко, в обмен на поддержку Хорниголд требует вернуть Вейну утраченный статус капитана. Элеонор отказывает ему. Чтобы догнать “Андромаху”, Флинту и его команде приходится проделать рискованный трюк. Экипаж “Моржа” берет корабль противника на абордаж. Выясняется, что перед отплытием из Нассау Брайсон отправил координаты капитану британского военного судна “Скарборо”. На горизонте появляются корабли королевского флота.

