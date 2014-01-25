В 1 сезоне 4 серии сериала “Черные паруса” Гейтс становится новым капитаном “Рейнджера”, а Билли Бонс - квартирмейстером “Моржа”. Пока пираты занимаются подготовкой к экспедиции, Морли рассказывает своим слушателям историю о том, как несколько лет назад Флинт преследовал торговый корабль, якобы набитый золотом. Однако на самом деле он хотел отомстить хозяину судна за миссис Барлоу. Морли считает, что поиски “Урки-де-Лима” тоже принесут выгоду лишь одному Флинту, а не всей команде. Джон Сильвер сообщает Флинту, что Билли Бонс и Морли что-то замышляют, но капитан не верит ему. Во время ремонта корабля происходит несчастный случай, после которого Бонс заявляет Флинту, что больше не хочет поддерживать его замыслы.

Макс отрабатывает свой долг Вейну, обслуживая его команду. Энн Бонни, которая охраняет палатку, происходящее явно не по душе, как и владельцу борделя Нунену. Под покровом ночи сутенер нападает на Вейна, но тому удается ранить противника насмерть. На остров прибывает капитан “Андромахи” Брайсон. Побеседовав с Ричардом Гатри, он предоставляет оружие для экспедиции. Позже Скотт, советник Элеонор Гатри, позволяет капитану “Андромахи” ускользнуть вместе с пушками на борту. Флинт намерен догнать Брайсона и вернуть обещанное оружие.

