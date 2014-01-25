Black Sails 2014 - 2017 episode 3 season 1

7.8 Rate
10 votes
"Black Sails" season 1 all episodes
I.
Season 1 / Episode 1 25 January 2014
II.
Season 1 / Episode 2 1 February 2014
III.
Season 1 / Episode 3 8 February 2014
IV.
Season 1 / Episode 4 15 February 2014
V.
Season 1 / Episode 5 22 February 2014
VI.
Season 1 / Episode 6 1 March 2014
VII.
Season 1 / Episode 7 8 March 2014
VIII.
Season 1 / Episode 8 15 March 2014
Episode description

В 1 сезоне 3 серии сериала “Черные паруса” Флинт обращается за помощью к своей старой знакомой, Миранде Барлоу, которая живет в уединении неподалеку от Нассау. Пока женщина обрабатывает раны капитана, полученные им во время схватки с Синглтоном, он говорит ей, что нашел расписание плавания “Урки-де-Лима”. Вскоре после этого Гейтс привозит в дом Миранды раненого Ричарда Гатри, отца Элеонор. Флинт просит женщину временно приютить торговца, которого разыскивают британские власти. Джон Сильвер делится известной ему информацией - однако часть сведений он оставляет при себе, так как опасается, что, получив желаемое, пираты убьют его за ненадобностью. 

Флинт намерен отправится в экспедицию и просит у Элеонор финансовой поддержки. Свою помощь Флинту готовы оказать капитан Хорниголд и Чарльз Вейн, который таким образом хочет вернуть расположение Элеонор Гатри. Узнав о том, что Вейн отдал Макс на потеху пиратам, Элеонор приходит в ярость. Она ставит экипажу “Рейнджера” ультиматум: либо они становятся на острове изгоями, либо переходят под командование Флинта. Большинство пиратов предпочитают перейти в команду “Моржа”. Во время беседы с Билли Бонсом Морли упоминает о миссис Барлоу, отношения с которой Флинт держит в секрете. 
 

