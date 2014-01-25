В 1 сезоне 3 серии сериала “Черные паруса” Флинт обращается за помощью к своей старой знакомой, Миранде Барлоу, которая живет в уединении неподалеку от Нассау. Пока женщина обрабатывает раны капитана, полученные им во время схватки с Синглтоном, он говорит ей, что нашел расписание плавания “Урки-де-Лима”. Вскоре после этого Гейтс привозит в дом Миранды раненого Ричарда Гатри, отца Элеонор. Флинт просит женщину временно приютить торговца, которого разыскивают британские власти. Джон Сильвер делится известной ему информацией - однако часть сведений он оставляет при себе, так как опасается, что, получив желаемое, пираты убьют его за ненадобностью.

Флинт намерен отправится в экспедицию и просит у Элеонор финансовой поддержки. Свою помощь Флинту готовы оказать капитан Хорниголд и Чарльз Вейн, который таким образом хочет вернуть расположение Элеонор Гатри. Узнав о том, что Вейн отдал Макс на потеху пиратам, Элеонор приходит в ярость. Она ставит экипажу “Рейнджера” ультиматум: либо они становятся на острове изгоями, либо переходят под командование Флинта. Большинство пиратов предпочитают перейти в команду “Моржа”. Во время беседы с Билли Бонсом Морли упоминает о миссис Барлоу, отношения с которой Флинт держит в секрете.

