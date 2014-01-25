В 1 сезоне 2 серии сериала “Черные паруса” Флинт обсуждает сложившуюся ситуацию с Гейтсом и Бонсом. Вместе они приходят к выводу, что ценный фрагмент бортового журнала может быть у новичка. Они отправляются на берег, чтобы поговорить с Сильвером, но, заметив их приближение, парень убегает и обращается за помощью к Макс. Тем временем проститутка успела рассказать о находке людям Чарльза Вейна, капитана “Рейнджера”. В отличие от своего квартирмейстера Джека Рэкхема, Вейн считает листок фальшивкой. Гейтс и Бонс, подозревая, что Сильвер решит продать важный документ, следят за местным оценщиком.

Слежка приводит их в бордель, где люди Вейна собираются заключить сделку с Макс. В это время Сильвер, спрятавшись в соседней комнате, наблюдает за происходящим через щель. О планах Макс узнает Элеонор Гатри. Проститутка умоляет любовницу бросить Нассау, бизнес и отправиться в новую жизнь, но Элеонор уверена, что о находке нужно рассказать Флинту. Вейн и его люди направляются к развалинам, где их должен ожидать Сильвер. Вскоре туда же приходят Флинт и Билли Бонс. Спасаясь от погони, Джон запоминает наизусть все, что написано на листке, а затем сжигает его в пламени костра.

