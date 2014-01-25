В 1 сезоне 1 серии сериала “Черные паруса” пиратский корабль “Морж” под командованием капитана Флинта атакует торговое судно. Пока на палубе проливается кровь, в трюме прячутся двое - кок и член палубной команды Джон Сильвер. Сметливый парень замечает, что кок прячет при себе какой-то ценный предмет, и намеревается завладеть им. После завершения битвы квартирмейстер “Моржа” Гейтс обыскивает корабль - где-то здесь должен быть бортовой журнал, в котором содержатся важные сведения об испанском галеоне “Урка-де-Лима”. Однако когда журнал попадает в руки пиратов, выясняется, что нужная страница вырвана. В трюме Гейст находит Сильвера и мертвого кока. Утверждая, что он отличный повар, Джон присоединяется к команде Флинта.

Когда “Морж” прибывает в порт Нассау, пираты ведут новичка в бордель. Одна из проституток, девушка по имени Макс, находит среди вещей Сильвера вырванный из бортового журнала лист со сведениями о галеоне. Тем временем на пиратском корабле назревает мятеж - Синглтон хочет сместить Флинта с должности капитана. Он обращается за помощью к Элеонор Гатри. В присутствии других пиратов Флинт обвиняет конкурента в краже листа из бортового журнала. Назревает драка. В поединке Флинт убивает Синглтона, напоследок достав из его кармана листок и передав его своему старпому Билли Бонсу. Листок оказывается пустым, но Бонс решает не подрывать авторитет капитана. Флинт обещает своей команде, что, найдя “Урку-де-Лима”, все они разбогатеют.

