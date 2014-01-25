Menu
Black Sails

Black Sails 2014 - 2017 episode 1 season 1

8.0 Rate
10 votes
"Black Sails" season 1 all episodes
I.
Season 1 / Episode 1 25 January 2014
II.
Season 1 / Episode 2 1 February 2014
III.
Season 1 / Episode 3 8 February 2014
IV.
Season 1 / Episode 4 15 February 2014
V.
Season 1 / Episode 5 22 February 2014
VI.
Season 1 / Episode 6 1 March 2014
VII.
Season 1 / Episode 7 8 March 2014
VIII.
Season 1 / Episode 8 15 March 2014
Episode description

В 1 сезоне 1 серии сериала “Черные паруса” пиратский корабль “Морж” под командованием капитана Флинта атакует торговое судно. Пока на палубе проливается кровь, в трюме прячутся двое - кок и член палубной команды Джон Сильвер. Сметливый парень замечает, что кок прячет при себе какой-то ценный предмет, и намеревается завладеть им. После завершения битвы квартирмейстер “Моржа” Гейтс обыскивает корабль - где-то здесь должен быть бортовой журнал, в котором содержатся важные сведения об испанском галеоне “Урка-де-Лима”. Однако когда журнал попадает в руки пиратов, выясняется, что нужная страница вырвана. В трюме Гейст находит Сильвера и мертвого кока. Утверждая, что он отличный повар, Джон присоединяется к команде Флинта.  

Когда “Морж” прибывает в порт Нассау, пираты ведут новичка в бордель. Одна из проституток, девушка по имени Макс, находит среди вещей Сильвера вырванный из бортового журнала лист со сведениями о галеоне. Тем временем на пиратском корабле назревает мятеж - Синглтон хочет сместить Флинта с должности капитана. Он обращается за помощью к Элеонор Гатри. В присутствии других пиратов Флинт обвиняет конкурента в краже листа из бортового журнала. Назревает драка. В поединке Флинт убивает Синглтона, напоследок достав из его кармана листок и передав его своему старпому Билли Бонсу. Листок оказывается пустым, но Бонс решает не подрывать авторитет капитана. Флинт обещает своей команде, что, найдя “Урку-де-Лима”, все они разбогатеют.  
 

